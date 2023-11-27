Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що Ізраїль, ймовірно, готовий продовжувати режим тиші, якщо ХАМАС і далі звільнятиме заручників. Проте ризик для країни полягає в тому, що за цей час бойовики зможуть відновити свої позиції.

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Якою буде ситуація далі

Палестинські бойовики, ймовірно, не сподівалися, що Ізраїль так жорстко увійде в Сектор Гази й проводитиме саме такі операції. Адже ЦАХАЛ спочатку знищує інфраструктуру в містах, бомбардує, а потім піхота й бронетехніка зачищають території.

Судячи з усього, Ізраїль готовий чекати навіть кілька десятків днів поки остаточно вдасть розв'язати ситуацію і повернути заручників. Однак сторони вже тепер звинувачують одна одну у порушенні режиму тиші, тому все може змінитися.

Можуть бути різні провокації та бойові дії відновлять, але доки воно працює, то перевагу надаватимуть політичним рішенням,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Щобільше, ізраїльське суспільство готове йти на такий ризик заради того, щоб повернути своїх громадян та інших заручників. Після цього руки будуть розв'язані й країна зможе робити те, що раніше.

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Ще одне питання полягає в тому, чи намагатиметься ХАМАС максимально "затягувати" цю історію, наприклад, зменшуючи кількість людей, яких видаватимуть Ізраїлю. Також бойовики через різні пропалестинські демонстрації можуть апелювати до світу.

Єдиними можливими переговорами для Ізраїлю можуть бути переговори щодо капітуляції ХАМАС. Сідати й домовлятися про щось інше навіть немає з ким, адже ХАМАС не є офіційною адміністрацією регіону,

– сказав політолог.

Відтак треба бути готовим до того, що у будь-який момент бойові дії можуть відновитися з тією самою інтенсивністю.

Чи спонукатимуть Ізраїль до продовження перемир'я

За словами політолога, публічно це вже робиться через демонстрації та заклики певних країн про припинення обстрілів. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган взагалі назвав все, що відбувається "геноцидом з боку Ізраїлю".

Це звучить дико, особливо враховуючи всі історичні аспекти, але такі заяви будуть. Мені здається, що непублічно певні перемовини також ведуться,

– зауважив Рейтерович.

Можливо, одна з вимог до Ізраїлю – це спробувати врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом. Тоді навіть якщо війна відновиться, то ці країни зможуть сказати, що доклали зусиль, щоб звільнити "братів по вірі" з ізраїльських в'язниць.

Ігор Рейтерович додав, що публічно навряд чи хтось виступить із заявою про те, щоб перемир'я було сталим, а згодом було переведене в режим управління цією територією. Причина дуже проста – в регіоні немає жодної країни крім Ізраїлю, яка готова взяти на себе відповідальність за ситуацію в Секторі Гази.

"Вони не хочуть цим зв'язуватися. Парадокс в тому, що вони підтримують людей, які там живуть, але як тільки мовиться про введення військ, встановлення режиму управління, отримання мандату від ООН, то всі одразу вдають, ніби звертаються не до них", – підсумував політолог.

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