Должно измениться целое поколение: почему Израиль не признает роль России в своей войне

Очевидно, что Россия, так или иначе, причастна к войне в Израиле. Однако тамошние политики не спешат винить ее по одной простой причине.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что, по его мнению, причина в отношении израильских политиков к России. Они все еще могут иметь страх перед этой страной и воспринимают ее как СССР.

Смотрите также Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения

Почему Израиль может испытывать страх перед Россией

Как отметил Шейтельман, осторожное отношение Израиля к России обусловлено не желанием получить что-либо от страны-агрессорки. Это, вероятнее всего, страх, существующий здесь еще со времен СССР.

Этот страх наполнялся десятилетиями. К России относятся как к преемнице СССР. Союз играл немаловажную роль на Ближнем Востоке. И чуть не уничтожил Израиль. Шестидневная война, Война Судного дня – все это войны, которые вел СССР руками арабских армий. Снабжал оружие, учил и ставил цель уничтожить Израиль,

– считает Шейтельман.

Смотрите разговор с Михаилом Шейтельманом на ютубе 24 Канала

В целом, фокус внимания израильтян никогда не был сосредоточен на Россию. Соединенные Штаты были и остаются там основным союзником и моделью для подражания.

Как предположил Шейтельман, около 70% жителей Израиля когда-то приезжали в США. В Россию ездит, возможно, только четверть от тех, кто может разговаривать там по российски. А это – меньшинство. Однако страх до сих пор существует из-за прежних действий СССР.

Чтобы это изменилось, мне кажется, должно измениться поколение политических руководителей. Не первый – второй – третий, а целое поколение. Как у нас поменялось. И сейчас в Украине нет СССР. Те, кто сейчас у власти, не факт, что школу даже окончили во времена СССР. В Израиле произойдет то же самое, когда изменится целое поколение. Тогда они свежим взглядом посмотрят на Россию,

– рассказал Шейтельман.

Война в Израиле: коротко