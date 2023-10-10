Президент России Владимир Путин отреагировал на атаку ХАМАС на Израиль. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.

Читайте также Обратим это в нашу пользу: Россия обвиняет Украину в поставке оружия ХАМАС

Что наговорил Путин

Президент государства-террориста снова начал обвинять американцев во всех бедах. Также он упомянул Украину и цинично назвал полномасштабное вторжение России в наше государство "украинским кризисом".

И украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке,

– сказал Путин.

Он обвинил США в том, что они якобы "оказали давление на обе стороны" и не учитывали "коренные интересы" палестинского народа. А именно реализацию "решений Совета безопасности ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства". Помимо этого Путин обвинил Вашингтон в попытке "монополизации урегулирования" и продвижении собственных представлений "о том, как это должно быть сделано".

Что известно о российском следе в атаке ХАМАС