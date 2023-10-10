Президент Росії Владімір Путін відреагував на атаку ХАМАС на Ізраїль. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.
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Що наговорив Путін
Президент держави-терориста знову почав звинувачувати американців в усіх бідах. Також він згадав Україну та цинічно назвав повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу "українською кризою".
І українська криза триває, і, на жаль, ми бачимо різке загострення ситуації на Близькому Сході. Я думаю, що багато хто погодиться зі мною в тому, що це яскравий приклад провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході,
– сказав Путін.
Він звинуватив США у тому, що вони нібито "чинили тиск на обидві сторони" та не враховували "корінні інтереси" палестинського народу. А саме реалізацію "рішень Ради безпеки ООН щодо створення незалежної суверенної Палестинської держави". Крім цього Путін звинуватив Вашингтон у спробі "монополізувати врегулювання" та просуванні власних уявлень "про те, як це має бути зроблено".
Що відомо про російський слід в атаці ХАМАС
- Центр стратегічних комунікацій нещодавно повідомив, що найманці з ПВК "Вагнера" допомогли ХАМАС підготуватися до нападу на Ізраїль. У поведінці палестинських бойовиків є багато спільного з тактикою російських окупантів: штурмові дії, скидання боєприпасів з дронів тощо.
- На схожу поведінку російських та палестинських терористів не так давно вказував і політтехнолог Михайло Шейтельман. У розмові з 24 Каналом він зауважив, що бойовики ХАМАС вбивали та грабували цивільне населення в Ізраїлі так само, як це робили росіяни на тимчасово окупованих територіях України.
- Раніше представник ГУР МО Андрій Юсов заявляв, що Москва знала про плани ХАМАС щодо Ізраїлю. Ба більше, російські загарбники обмінялися досвідом з палестинськими бойовиками та передали їм захоплену в Україні зброю для проведення ІПСО проти нашої держави.