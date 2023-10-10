Президент Росії Владімір Путін відреагував на атаку ХАМАС на Ізраїль. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Що наговорив Путін

Президент держави-терориста знову почав звинувачувати американців в усіх бідах. Також він згадав Україну та цинічно назвав повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу "українською кризою".

І українська криза триває, і, на жаль, ми бачимо різке загострення ситуації на Близькому Сході. Я думаю, що багато хто погодиться зі мною в тому, що це яскравий приклад провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході,

– сказав Путін.

Він звинуватив США у тому, що вони нібито "чинили тиск на обидві сторони" та не враховували "корінні інтереси" палестинського народу. А саме реалізацію "рішень Ради безпеки ООН щодо створення незалежної суверенної Палестинської держави". Крім цього Путін звинуватив Вашингтон у спробі "монополізувати врегулювання" та просуванні власних уявлень "про те, як це має бути зроблено".

Що відомо про російський слід в атаці ХАМАС