Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що, на його думку, причина у ставленні ізраїльських політиків до Росії. Вони все ще можуть мати страх перед цією країною та сприймають її як СРСР.

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Чому Ізраїль може мати страх перед Росією

Як зауважив Шейтельман, обережне ставлення Ізраїлю до Росії зумовлене не бажанням отримати щось від країни-агресорки. Це, найімовірніше, страх, який існує тут ще з часів СРСР.

Цей страх наповнювався десятиліттями. До Росії ставляться як до наступниці СРСР. Союз грав важливу роль на Близькому Сході. І ледь не знищив Ізраїль. Шестиденна війна, Війна Судного дня – все це війни, які вів СРСР руками арабських армій. Постачав зброю, навчав та ставив ціль знищити Ізраїль,

– вважає Шейтельман.

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Загалом фокус уваги ізраїльтян ніколи не був зосереджений на Росію. Сполучені Штати були й залишаються там основним союзником та моделлю для наслідування.

Як припустив Шейтельман, близько 70% мешканців Ізраїлю колись приїжджали до США. В Росію їздить, можливо, лише четверть від тих, хто може розмовляти там російською. А це – меншість. Однак страх досі існує через колишні дії СРСР.

Щоб це змінилося, мені здається, має змінитися покоління політичних керівників. Не перший – другий – третій, а ціле покоління. Як у нас змінилося. І тепер в Україні немає СРСР. Ті, хто зараз при владі, не факт, що школу навіть закінчили при СРСР. В Ізраїлі станеться те саме, коли зміниться ціле покоління. Тоді вони свіжим поглядом подивляться на Росію,

– розповів Шейтельман.

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