Повлияет ли на помощь Украине война в Израиле

Нет ничего похожего в том, что нападения на Украину и Израиль оказались неожиданными. Совершенно неподходящий аргумент, который сразу появился в сети: если даже израильская разведка упустила подготовку вторжения, то какие претензии к нашим?

В Израиль ворвалась не "вторая армия мира"

Израиль не увидел массированную подготовку боевиков фактически на собственной территории. Сектор Газа – это израильский Донбасс, который Иерусалим очень плотно контролирует по внешнему контуру.

Актуально Кто выиграл в первом раунде войны между Израилем и ХАМАС

Но ведь мы точно знаем, какие незаконные вооруженные формирования создаются у нас на Донбассе, количество тамошних террористов, где базируются, кто их возглавляет, какое и откуда оружие, какие у них планы.

Как всего этого не могли заметить спецслужбы в Секторе Газа, которые технически и финансово более мощные, чем украинские – это чрезвычайная загадка. Или обычный сговор.

Еще одно отличие ситуации в том, что нас 2 месяца предупреждали, что готовится нападение. На самом высоком уровне предупреждали. Но украинские власти почему-то были абсолютно убеждены, что нападение если и произойдет, то ограничится только Донбассом. Надеюсь, в свое время общество узнает, на чем базировалась такая удивительная уверенность.

В отличие от Украины, в Израиль вторглись в основном иррегулярные группировки – плохо вооруженные и не очень обученные. Но им удалось не только заметно продвинуться на территорию Израиля, но и захватить несколько военных баз и бронетехнику на них.

К нам вторглась профессиональная армия, вооруженная всем чем угодно, предварительно проходившая долговременные учения. Но ничего подобного захвату танков в Украине не происходило — наши части даже на Юге отходили организованно, технику не оставляли. А там, где были подготовлены позиции, как на Донбассе, сразу оказывали успешное сопротивление.

Читайте также "Ось зла" существует: кто в нее входит и как она работает

Существованию государства Израиль действительно ничего не угрожает

Равно как против нас Россия, силы вторжения ХАМАС используют ракеты, а также беспилотники. У них есть внешние признаки происхождения из Ирана. Развитие событий является подтверждением тезиса, который я неоднократно провозглашал публично: нет и не может быть ПВО – ПРО, надежно защищающего от массированного нападения с воздуха.

И у нас, и у Израиля похожая ситуация: враг хочет нас полностью уничтожить. Но в отличие от Украины Израиль способен полностью зачистить свою территорию от нападающих в течение нескольких суток. Еще месяц – два пойдут на попытки уничтожить командные центры ХАМАС и его предводителей. И все. Это если к нападению не присоединится Хезболла, у которой до 100 тысяч подготовленных бойцов. Однако и в этом случае существованию страны Израиль по-настоящему ничего не угрожает. А Украине – да.

Нападение на Израиль практически не повлияет на поддержку Украины миром, потому что происходящее там привычно, хотя это и звучит цинично. Но это на определенный период отвлечет внимание Украины. Значительно больше на нашу поддержку влияет усталость мира от Украины и ее проблем.

С начала основания Израиль атакуют, он даже стал символом развития в условиях перманентной войны. Вот здесь главное отличие: Израиль сразу делал все, что возможно, чтобы побеждать своих больших по численности врагов. В первую очередь, пользуясь своими возможностями. Украина на этот путь еще не встала.

Важно Комфортные десятилетия закончились: впереди – глобальный кризис

Кстати, если Израиль получит неопровержимые доказательства того, что его атаковали именно иранскими ракетами и беспилотниками, то теоретически возможно, что по этим производствам на территории Ирана успешно ударят какие-нибудь самолеты и ракеты "неизвестного происхождения". И нам это на пользу.