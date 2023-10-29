Состоится возвращение к трендам: отвлекает ли война в Израиле от Украины

Сегодня внимание мирового сообщества обращено к происходящему между Израилем и ХАМАС. Однако такая ситуация носит временный характер, ведь новый информационный голос всегда будет перекрывать предыдущий.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, добавив, что когда определенный информационный повод гаснет, тогда возвращаются длительные тренды. Следовательно, тема Украины может снова появиться на первых страницах СМИ.

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Когда внимание мира вернется к Украине

К конфликтам и войнам на Ближнем Востоке уже привыкли. Противостояние Израиля и ХАМАС продолжается около 100 лет, ведь первые еврейские погромы начались еще в 1920 годах. С тех пор были непрерывные кризисы и война за войной.

Война России с Украиной – это нечто совершенно новое. Для Европы война между государствами является нехарактерной ситуацией. Поэтому тема конфликта в Секторе Газа будет ослабевать, эта новость пройдет, а тема Украины вернется,

– рассказал Аббас Галлямов.

Если говорить только об информационной составляющей, то уменьшение интереса к конфликту в Израиле – это вопрос нескольких недель, возможно месяца. Вряд ли эта тема будет держаться в топе новостей дольше.

Российский оппозиционный политтехнолог объяснил, почему тема Украины будет оставаться актуальной: смотрите видео

На ситуацию влияет и наличие информационных поводов. Если, например, ХАМАС совершит новый беспредел, тогда будет новая волна интереса к этой теме. Если ничего драматического не произойдет, то к атакам Израиля по Сектору Газа или периодическим наземным рейдам люди быстро привыкнут.

Также все будет зависеть и от того, что происходит на фронте в Украине.

Одно дело, когда идет окопная война и стороны никуда не двигаются, тогда информационно это может оставаться на заднем плане. Но если ВСУ стремительно пойдут вперед, то это совсем другая история,

– подчеркнул Галлямов.

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