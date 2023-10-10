Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби расчувствовался, когда комментировал ситуацию в Израиле. Это произошло во время его общения с прессой.

Читайте также "Он маньяк": племянница Трампа заявила, что тот мог "слить" данные об обороне Израиля

Что сказал Кирби

Во время выступления перед журналистами представитель Белого дома был настолько шокирован тем, что происходило в южной части Израиля во время атаки ХАМАС, что не смог подобрать слова. Инцидент произошел в прямом эфире.

Я... извиняюсь... Это очень... простите. Очень тяжело смотреть на эти изображения… на человеческие жертвы. Это люди. Они члены семьи, друзья, они любимые, братья, сестры. Да, это трудно, и я прошу прощения,

– сказал Кирби.

Соцсетями распространяется запись его реакции. На кадрах можно увидеть, как Кирби пускает слезу и отворачивается на несколько секунд. После этого он откашливается и пытается овладеть эмоциями.

Джон Кирби пускает слезу из-за войны в Израиле: смотрите видео



Что говорят эксперты о войне в Израиле