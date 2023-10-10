Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби расчувствовался, когда комментировал ситуацию в Израиле. Это произошло во время его общения с прессой.
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Что сказал Кирби
Во время выступления перед журналистами представитель Белого дома был настолько шокирован тем, что происходило в южной части Израиля во время атаки ХАМАС, что не смог подобрать слова. Инцидент произошел в прямом эфире.
Я... извиняюсь... Это очень... простите. Очень тяжело смотреть на эти изображения… на человеческие жертвы. Это люди. Они члены семьи, друзья, они любимые, братья, сестры. Да, это трудно, и я прошу прощения,
– сказал Кирби.
Соцсетями распространяется запись его реакции. На кадрах можно увидеть, как Кирби пускает слезу и отворачивается на несколько секунд. После этого он откашливается и пытается овладеть эмоциями.
Джон Кирби пускает слезу из-за войны в Израиле: смотрите видео
Что говорят эксперты о войне в Израиле
- Недавно израильский военный обозреватель Давид Шарп в комментарии 24 Каналу объяснил, почему атака ХАМАС оказалась неожиданной. По его мнению, разведка и военное командование допустили стратегическую ошибку и не учли худший сценарий развития событий. Он также отметил, что логику мышления диктатур и экстремистских группировок достаточно сложно предугадать.
- Ранее политтехнолог Борис Тизенгаузен отмечал, что палестинские боевики не могли спланировать подобную операцию без посторонней помощи. Эксперт предполагает, что ХАМАС мог получить помощь от Ирана, Катара и России.
- Напомним, политолог Игорь Рейтерович назвал реакцию кремлевских пропагандистов на действия ХАМАС очень показательной. Он заявил, что Москва решила подпитать Израилем российский патриотизм, строящийся на образе внешнего врага.