Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі розчулився, коли коментував ситуацію в Ізраїлі. Це сталося під час його спілкування з пресою.
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Що сказав Кірбі
Під час виступу перед журналістами представник Білого дому був настільки шокований тим, що відбувалося у південній частині Ізраїлю під час атаки ХАМАС, що не зміг підібрати слова. Інцидент стався у прямому етері.
Я... перепрошую... Це дуже... вибачте. Дуже важко дивитися на ці зображення... на людські жертви. Це люди. Вони члени родини, вони друзі, вони кохані, брати, сестри. Так, це важко, і я прошу вибачення,
– сказав Кірбі.
Соцмережами шириться запис його реакції. На кадрах можна побачити, як Кірбі пускає сльозу та відвертається на кілька секунд. Після цього він відкашлюється та намагається опанувати емоції.
Джон Кірбі пускає сльозу через війну в Ізраїлі: дивіться відео
Що кажуть експерти про війну в Ізраїлі
- Нещодавно ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп у коментарі 24 Каналу пояснив, чому атака ХАМАС виявилася несподіваною. На його думку, розвідка та військове командування припустилися стратегічної помилки і не врахували найгірший сценарій розвитку подій. Він також зауважив, що логіку мислення диктатур та екстремістських угруповань доволі складно передбачити.
- Раніше політтехнолог Борис Тизенгаузен зазначав, що палестинські бойовики не могли спланувати таку операцію без сторонньої допомоги. Експерт припускає, що ХАМАС міг отримати допомогу від Ірану, Катару та Росії.
- Нагадаємо, політолог Ігор Рейтерович назвав реакцію кремлівських пропагандистів на дії ХАМАС дуже показовою. Він заявив, що Москва вирішила підживити Ізраїлем російський патріотизм, який будується на образі зовнішнього ворога.