США отправили в Израиль группу офицеров для консультирования, чтобы помочь, – СМИ

Соединенные Штаты Америки внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке. Если ситуация усугубится, то Америка вмешается серьезнее.

Америку называют главным союзником Израиля – но этот союзник довольно далеко, а рядом страны, настроенные в лучшем случае прохладно, а то и откровенно враждебно. Вполне вероятно, что Государство Израиль будет вынуждено воевать на два фронта – против Сектора Газа на юге и против "Хезболлы" и Сирии на севере.

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Кого отправили на Ближний Восток американцы

Речь идет о генерал-лейтенанте Джеймсе Глинне. Он возглавлял силы специальных операций морской пехоты США и участвовал в операциях против ИГИЛ в Ираке. Вместе с ним отправилась группа офицеров, чтобы консультировать израильтян по поводу предстоящей наземной операции в Секторе Газы.

Фамилию Глинна назвали источники. Журналисты считают это более чем дружеским жестом со стороны администрации Байдена, поскольку у Глинна есть опыт борьбы с террористами именно на Ближнем Востоке. Он не будет управлять операцией напрямую, но будет консультировать ЦАХАЛ.

Мы попросили нескольких чиновников с соответствующим опытом просто помочь израильским чиновникам обсудить сложные стоящие перед ними вопросы и изучить их возможности. ЦАХАЛ, как обычно, будет принимать свои собственные решения,

– говорит представитель Пентагона.

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что несколько американских офицеров поделятся своей точкой зрения и зададут "сложные вопросы". Госсекретарь Тони Блинкен говорил, что "администрация Байдена обсуждает с израильскими официальными лицами их военные планы по Сектору Газа и то, как лучше достичь желаемых результатов".

Когда начнется наземная операция Израиля в Секторе Газа