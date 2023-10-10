К Израилю могут отправить еще одну авианосную группу США, – WSJ

США могут отправить в сторону Израиля второй авианосец в сопровождении других военных кораблей. Первая авианосная группа скоро доберется до берегов еврейского государства.

Вашингтон рассматривает возможность отправки второго авианосца к берегам еврейского государства на фоне последних событий в Израиле. Об этом сказал изданию американский чиновник на условиях анонимности.

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Какие планы у США по кораблям

По словам неназванного источника, Пентагон может отправить в Израиль авианосную группу во главе с USS Dwight D. Eisenhower. Этот авианосец и сопровождающие его корабли американцы изначально планировали отправить на Ближний Восток еще несколько месяцев назад. Суда должны были находиться в регионе уже на этой неделе. Чиновник предположил, что USS Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Д. Эйзенхауэр") доберутся до этого места через две недели.

Анонимный собеседник добавил, что USS Gerald Ford, который США недавно отправили в Израиль, доберется до берегов еврейского государства уже в этот вторник, 10 октября. В то же время в Пентагоне еще не определились, заменять ли одну авианосную группу другой или оставить оба авианосца вместе с другими кораблями в регионе.

Что пишут другие издания о войне в Израиле

Недавно анонимные источники администрации президента США сообщили Politico о желании Джозефа Байдена срочно поддержать Израиль. Американский лидер хочет передать еврейскому государству новый пакет с дополнительной помощью.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Израиль попросил у США дополнительные ракеты для своего "Железного купола". Также это государство нуждается в высокоточных бомбах JDAM для нанесения ударов с воздуха по целям в Секторе Газа.

, авианосец USS Dwight D. Eisenhower назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Этот корабль участвовал в операции "Буря в пустыне".