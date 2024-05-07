Операция наступления началась: Израиль ударил по Рафаху на границе Сектора Газа и Египта

С вечера 6 мая Израиль начал наносить удары по целям в городе Рафах на юге Сектора Газа. В то же время появились кадры, которые могут свидетельствовать о начале наземной операции в этом регионе.

Также стоит добавить, что еще ночью возле перехода была слышна стрельба, а также фиксировалось движение израильской техники. В то же время Израиль предупредил Египет, что выведет войска после завершения операции.

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Новая операция Израиля

Армия Израиля вечером 6 мая сообщила, что "проводит целенаправленные удары по объектам террористов ХАМАС в восточном Рафахе". Перед этим Израиль предупредил десятки тысяч палестинцев о необходимости эвакуироваться из части города перед наступлением.

В ночь на 7 мая появилась информация о том, что израильские войска и танки приближаются к переходу Рафах. На кадрах с перехода, которые транслировал египетский телеканал "Аль-Кахера", слышна сильная стрельба и взрывы, а также гул военных самолетов. При этом людей на кадрах не было.

На переходе Рафах были слышны выстрелы: смотрите видео

В то же время главный политический аналитик Channel 12 News Амит Сигал опубликовал кадры с израильским танком, находящимся на стороне Газы.

Танк Израиля на пограничном переходе Рафах: смотрите видео

Египетский чиновник говорит, что операция выглядит ограниченной. Он и телеканал ХАМАСа Аль-Акса говорят, что израильские официальные лица сообщили египтянам, что войска выведут войска после завершения целенаправленной операции.

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