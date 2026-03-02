Подполковник запаса Израиля назвал главные результаты атаки по Ирану

Израиль нанес масштабный удар по Ирану, который в ЦАХАЛе назвали беспрецедентным по количеству привлеченной авиации. После атаки прозвучали заявления о ликвидации ключевых фигур иранского режима и существенном ослаблении его военного руководства.

Израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛа Арие Зайден в эфире 24 Канала объяснил, какие результаты уже можно считать достигнутыми и нужна ли для изменения ситуации в Иране наземная операция. По его словам, нынешний этап противостояния является продолжением более широкой войны, а дальнейшее развитие событий будет зависеть не только от военных решений.

Результаты удара Израиля по Ирану

Нынешние удары не являются отдельной операцией, а продолжением войны, которая длится с октября прошлого года.

Напомним: 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана после провала ядерных переговоров. По данным WSJ и Axios, удар готовили ранее, однако его отложили из-за погодных условий, разведданных и координации между сторонами. Во время первых волн атак была ликвидирована часть иранского военно-политического руководства, включая аятоллу Али Хаменеи.

Иран хоть и не был формальной стороной конфликта с первого дня, однако через свои прокси-формирования фактически воевал против Израиля.

Мы находимся с Ираном в состоянии войны. Это не отдельная военная операция. Это единственная война, которая началась седьмого октября,

– объяснил Зайден.

Подполковник запаса отметил, что удар стал логическим этапом после ослабления союзников Тегерана в регионе. По его словам, этот раз целью была непосредственно военно-политическая верхушка Ирана.

Али Хаменеи уничтожен, вместе с ним ликвидировано еще около сорока высокопоставленных командиров и представителей Корпуса стражей исламской революции,

– заявил Зайден.

Он добавил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, пойдет ли новое руководство Ирана на эскалацию или попытается изменить курс. Именно эта реакция будет определять, будет ли следующая волна ударов.

Возможна ли смена режима в Иране?

Дальнейшее развитие событий будет зависеть не только от военных решений Израиля и США, но и от внутренней ситуации в самом Иране. Ликвидация части верхушки еще не означает автоматического падения системы.

Сбросить режим могут только люди, которые находятся под ним. Внешнее влияние может ослабить, но окончательное решение – за иранским народом,

– объяснил Зайден.

Подполковник запаса отметил, что даже в случае серьезного удара по руководству государство не исчезает мгновенно.

Важно! В Иране запущен механизм транзита власти. Согласно конституции, временное руководство осуществляет совет с участием президента Масуда Пезешкиана и других должностных лиц. Ожидается быстрое определение нового верховного лидера. В то же время иранские власти уверяют, что система остается стабильной, а силовые структуры сохраняют контроль.

Меняются элиты, но структура власти может сохраниться. Поэтому говорить о полном демонтаже режима пока рано.

Демонтаж как полный демонтаж почти невозможен. Меняется власть, меняются элиты, но кто придет на их место – это главный вопрос,

– подчеркнул Зайден.

В краткосрочной перспективе более вероятным выглядит сценарий, при котором новое руководство будет вынуждено изменить поведение под давлением обстоятельств, а не полная трансформация политической системы.

Наземное вторжение в Иран не рассматривают

Зайден отметил, что несмотря на масштаб ударов и ликвидацию части руководства Ирана, переход к наземной фазе войны пока не является необходимым. По его словам, стратегическая цель Израиля заключается не в оккупации территории, а в том, чтобы заставить Тегеран изменить курс.

Наземная операция не нужна. Будет достаточно того, чтобы даже режим, который останется, был готов капитулировать и перестать быть стратегическим врагом,

– заявил он.

Подполковник запаса подчеркнул, что военное давление уже создает для иранского руководства новую реальность. Если режим согласится отказаться от конфронтационной политики и поддержки сил, воюющих против Израиля, этого будет достаточно для завершения активной фазы боевых действий.

На этом будет достаточно, и на этом все закончится,

– подытожил Зайден.

Дальнейшая эскалация будет зависеть от решений Тегерана. Если Иран выберет путь компромисса, война может завершиться без вхождения израильских войск на его территорию.

