Какой ракетой США атаковали Иран?

Темное покрытие корпуса может свидетельствовать об использовании материалов с пониженными радиолокационными характеристиками. Подобные решения уже применяют в современных образцах вооружения, в частности в ракете AGM-158C LRASM, специализирующейся на поражении надводных целей.

Вероятно, речь идет о модернизированном варианте в рамках программы Maritime Strike Tomahawk. Этот проект предусматривает расширение возможностей ракеты – ее адаптацию как для ударов по морским целям, так и по объектам на суше. Кроме того, обновленная версия, по имеющимся данным, получила многорежимную систему наведения, что может включать инфракрасную головку самонаведения.

Еще одна технологическая "фишка" – двусторонний канал передачи данных. Это позволяет менять маршрут во время полета, уточнять координаты цели или даже полностью переназначить ее уже после запуска. По сути, ракета становится более гибкой и “умной” в реальном времени.

Ранее командование ВМС США публиковало открытые презентационные материалы по программе MST. На одном из слайдов была изображена темная модификация ракеты.

Отдельное внимание экспертов привлекло крыло обратной стреловидности. Такая аэродинамическая схема улучшает маневренность и потенциально уменьшает эффективную площадь рассеивания, что затрудняет обнаружение ракеты системами ПВО. Иными словами, это не просто косметическое обновление, а попытка сделать классический Tomahawk менее заметным и более адаптивным к современному полю боя.

