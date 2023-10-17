Война в Израиле: из Тель-Авива вылетел третий эвакуационный рейс с украинцами

17 октября 2023, 01:11
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Посольство Украины в Израиле

Украина продолжает помогать своим гражданам уехать с Ближнего Востока. Из Тель-Авива вылетел уже третий эвакуационный рейс.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что в Секторе Газа заблокированы 260 украинцев. Посол Украины уже передал египетским властям списки тех, кто нуждается в эвакуации.

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Третий эвакуационный рейс вылетел из Тель-Авива

В посольстве рассказали, что продолжается эвакуация граждан Украины из Израиля.

Сегодня, 16 октября в 22:38 по местному времени, из аэропорта Бен Гурион, Тель-Авив, в Бухарест, Румыния, отлетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины, большинство из которых – женщины и дети,
– говорится в сообщении.

Посольство оказало им всем содействие и консульскую помощь.

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Война между ХАМАС и Израилем: коротко

  • После нападения террористов ХАМАС армия Израиля уже возобновила контроль над захваченными территориями страны. 1500 боевиков ликвидировали.
  • После этого Израиль начал наносить удары по Сектору Газа, а также заблокировал его. В ООН даже заявили о критической ситуации в регионе.
  • Армия Израиля готовится к наземной операции. Однако ее пришлось временно отложить по ряду причин.
  • В частности, Сектор Газа – очень густонаселенный регион, поэтому наземная операция может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.
  • Израиль дал гражданским время, чтобы покинуть север Сектора Газа, однако террористы ХАМАС призвали людей остаться и сопротивляться. США, Египет и Израиль договорились о прекращении огня на юге региона для эвакуации людей.
  • Еще одна причина состоит в том, что в плену ХАМАС находятся 199 человек, которых боевики угрожают убить. Израиль пытается определить, где именно держат заложников на территории Сектора Газа.

Автор: Ольга Котів