В разговоре с 24 Каналом военный аналитик Игаль Левин ответил, что может стать для Китая триггером, чтобы проявить военную агрессию и, может ли на действия Китая повлиять ситуация в войне России против Украины.

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На чем сейчас сосредоточены США

По мнению военного аналитика, решение о начале войны китайцы могут принять, когда они увидят, что есть большая вероятность того, что США не вмешаются в попытку захватить Тайвань военным путем.

Китай в определенной степени использует войну в Украине для того, чтобы частично истощить ресурсы западных стран, в частности блока НАТО и США. Пекин использует политическую дестабилизацию. Она ему тоже в определенной степени играет на руку.

Для США российско-украинская война, которая идет в Европе, это задний двор. Для них главной частью является Индо-Тихоокеанский регион. Ведь основные возможности, мощности, вооружения, силы, финансовые потоки направлены туда.

Например, США вооружают Тайвань лучше, чем Украину, поэтому Тайвань для Вашингтона главное. Он как мозг всего мира, а Европа – задний двор, где нужно, чтобы была тишина и покой,

– сказал Левин.

По его словам, Россия для Соединенных Штатов не соперник. Ведь Москва это лишь 1% от мировой экономики. Россия волнует американцев только тем, что она имеет ядерное оружие, которое досталось в наследство от Советского Союза.

США ограниченно и относительно немного относительно своих возможностей помогают Украине, потому что Вашингтон бережет все свои силы на противостояние с Китаем и для поддержки своих союзников там.

Я не вижу никаких причин, почему российско-украинская война должна их как-то ослабить,

– заметил военный аналитик.

У США сотни баз по миру, не считая авианесущие группы и тому подобное. Украина – это лишь один из разделов. Как отметил военный аналитик, для американцев AUKUS – это главный альянс, а НАТО тоже задний двор.

AUKUS – трехсторонний оборонный пакт, образованный Австралией, Великобританией и США. Сообщение о создании этого пакта опубликовано 15 сентября 2021 года.

"Если вы посмотрите на Австралию, то там идут реформы и обновление вооруженных сил. Все ресурсы США сосредоточены там, а не в Европе", – добавил Левин.

США прекрасно понимают, что Китай не сможет реализовать свое преимущество в количестве живой силы, потому что это будет война в воздухе и море, поэтому постоянно хотят доминировать в морских и воздушных технологиях.

Обострение ситуации между Китаем и Тайванем