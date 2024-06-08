На днях мир празднует 80-летие высадки союзных войск в Нормандии, которая фактически стала началом конца Второй мировой войны. Между тем журналист Эндрю Фокс считает, что международному сообществу следует обратить внимание на Третью мировую войну, которая уже началась.

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В шаге от очередной вооруженной войны

Спустя почти столетие после разгрома гитлеровского режима ряд стран желают заново перераспределить мир.

Китай стремится к господству в тихоокеанском регионе. Также он хочет получить доступ к полезным ископаемым стран Африки и Азии.

Россия пытается установить господство над бывшими советскими республиками.

Иран хочет положить конец гегемонии США и Запада на Ближнем Востоке.

Турция и Катар стремятся господствовать в арабском мире.

По мнению Фокса, Третья мировая война уже началась. Просто она не происходит традиционным способом.

Вместо вооруженной войны мы видим интенсивную стратегическую конкуренцию. Ни одна страна не может конкурировать с США и НАТО на поле боя, поэтому вместо этого наши враги пытаются победить нас экономическими и культурными средствами без единого выстрела,

– отмечает эксперт.

По словам Фокса, враги НАТО давно готовились к будущему противостоянию. Китай распространял свое влияние, вкладывая инвестиции в более 140 стран, охватывая таким образом 75 процентов населения мира. Пекин сумел создать международную экономическую зависимость от развития своей инфраструктуры и получил доступ к стратегическим портам и другим потенциальным военным базам.

Между тем Россия вела подрывную деятельность на Западе, пытаясь повлиять на президентские выборы в США, отравляя оппонентов в Великобритании и создавая зависимость ЕС от российского газа.

Москва активно распространяла дезинформацию, стратегически инвестируя в Интернет и СМИ, чтобы подорвать своих оппонентов и дестабилизировать прозападную поддержку на Балканах и в Центральной и Восточной Европе.

Путин осуществил военную агрессию против Грузии и Украины. В Украине глава Кремля показал готовность проводить длительную и дорогостоящую военную кампанию на истощение.

Между тем Иран воспользовался хаосом на Ближнем Востоке для установления региональной гегемонии после войны в Ираке в 2003 году. Тегеран создал влиятельных и насильственных прокси в Йемене, Ливане, Сирии и Ираке.

Хуситы смогли прервать жизненно важные судоходные пути, приближенные к Суэцкому каналу; Хезболла в Ливане осуществляла атаки на Израиль. Поддерживаемые Ираном ополченцы обстреляли американские базы в Ираке.

Тем временем Катар и Турция играют на обоих фронтах. Турция использует членство в НАТО и торговые связи с ЕС, а Катар предлагает Западу военные базы в Дохе и огромные финансовые инвестиции. В то же время они продолжают поддерживать ХАМАС в Газе.

Через покупку влияния и распространение дезинформации, эти страны подорвали демократии, средства массовой информации и научные институты с целью получить поддержку на Западе и уничтожить нашу волю к борьбе.

Украина и Израиль дают нам почувствовать потоки операций влияния, которые затопят нас, если ситуация перерастет в вооруженную войну. Более десяти лет наши враги используют влияние, оружие с глушителем, чтобы сделать первые выстрелы в глобальном конфликте, и мы только сейчас заметили это. Когда все взгляды направлены на Нормандию, Третья мировая война ближе, чем мы представляем: мы уже воюем в ней,

– подытожил Фокс.

Тем временем Bloomberg считает, что у Путина осталось мало времени для того, чтобы осуществить прорыв на фронте.