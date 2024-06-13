У розмові з 24 Каналом військовий аналітик Ігаль Левін відповів, що може стати для Китаю тригером, аби проявити військову агресію та, чи може на дії Китаю вплинути ситуація у війні Росії проти України.

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На чому зараз зосереджені США

На думку військового аналітика, рішення про початок війни китайці можуть ухвалити, коли вони побачать, що є велика ймовірність того, що США не втрутяться у спробу захопити Тайвань військовим шляхом.

Китай певною мірою використовує війну в Україні для того, аби частково виснажити ресурси західних країн, зокрема блоку НАТО та США. Пекін використовує політичну дестабілізацію. Вона йому теж певною мірою грає на руку.

Для США російсько-українська війна, яка йде у Європі, це задній двір. Для них головною частиною є Індо-Тихоокеанський регіон. Адже основні можливості, потужності, озброєння, сили, фінансові потоки спрямовані туди.

Наприклад, США озброюють Тайвань краще, ніж Україну, тому Тайвань для Вашингтона головне. Він як мозок усього світу, а Європа – задній двір, де потрібно, аби була тиша й спокій,

– мовив Левін.

За його словами, Росія для Сполучених Штатів не суперник. Адже Москва це лише 1% від світової економіки. Росія хвилює американців лише тим, що вона має ядерну зброю, яка дісталася у спадок від Радянського Союзу.

США обмежено й відносно небагато щодо своїх можливостей допомагають Україні, тому що Вашингтон береже всі свої сили на протистояння з Китаєм і для підтримки своїх союзників там.

Я не бачу ніяких причин, чому російсько-українська війна повинна їх якось послабити,

– зауважив військовий аналітик.

У США сотні баз по світу, не враховуючи авіаносні групи тощо. Україна – це лише один із розділів. Як зазначив військовий аналітик, для американців AUKUS – це головний альянс, а НАТО теж задній двір.

AUKUS – тристоронній оборонний пакт, утворений Австралією, Великою Британією і США. Повідомлення про створення цього пакту опубліковано 15 вересня 2021 року.

"Якщо ви подивитеся на Австралію, то там ідуть реформи й оновлення збройних сил. Всі ресурси США зосереджені там, а не у Європі", – додав Левін.

США прекрасно розуміють, що Китай не зможе реалізувати свою перевагу у кількості живої сили, тому що це буде війна у повітрі й морі, тому постійно хочуть домінувати у морських й повітряних технологіях.

Загострення ситуації між Китаєм та Тайванем