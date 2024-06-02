Очільник Пентагону заявив 2 червня на безпековому форумі Shangri-La в Сінгапурі, що війна між США та Китаєм не є ані близькою, ані неминучою.

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Що сказав глава Міноборони США про ймовірність війни з Китаєм

Ллойд Остін заявив, що війна між США та Китаєм є ані не неминучою, ані невідворотною, попри стрімку ескалацію напруженості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Міністр оборони США наголосив, що важливо відновлювати діалог з його китайським колегою, щоб уникнути "прорахунків і непорозумінь".

Напередодні, 1 червня, Ллойд Остін в кулуарах форуму зустрівся з міністром оборони Китаю Дун Цзюнем. Зустріч тривала понад годину й була першим особистим контактом між вищими посадовими особами оборонних відомств країн після тривалої паузи в комунікаціях через візит у 2022 році тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань.

Очільник Пентагону відмовився вдаватись у деталі їхньої розмови, проте зазначив, що двостороннє спілкування важливе.

Поки розмовляємо, ми можемо визначити ті питання, які викликають занепокоєння. Ми хочемо переконатися, що встановили запобіжники, аби не було ніяких прорахунків чи непорозумінь... які можуть вийти з-під контролю. Такі речі (встановлення запобіжників – 24 Канал) можливі, тільки, якщо ви розмовляєте,

– зазначив Ллойд Остін.

До речі, Китай вважає Тайвань своєю територією і не виключає застосування сили для його захоплення. Також Пекін висловлював претензії до інших країн у Південно-Китайському морі, що призвело до напруження ситуації в регіоні, зокрема до конфронтації з Філіппінами.

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