Нагадаємо, що нещодавно у Міноборони Китаю заявили про те, що китайські військові готові силою зупинити незалежність Тайваню. Водночас Міністр оборони Китаю Дон Цзюнь розкритикував владу США за неофіційні зв'язки з Тайванем.

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Що відомо про відправку військ США до Тайваню

Не виключено, що буде застосована військова сила США. Існує різниця між розгортанням на землі, військово-повітряними силами, військово-морськими силами тощо,

– заявив Байден.

Втім, він зазначив, що подальший розвиток подій буде залежати від обставин.

"Я чітко дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що ми згодні з політикою попередніх президентів, яка полягає в тому, що ми не прагнемо незалежності для Тайваню і не будемо захищати Тайвань, якщо Китай в односторонньому порядку спробує змінити його статус", – додав президент США.

Він також зазначив, що його країна продовжуватиме постачати потужності до Тайваню та проводить консультації з союзниками США в регіоні.

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