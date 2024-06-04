Нагадаємо, що нещодавно у Міноборони Китаю заявили про те, що китайські військові готові силою зупинити незалежність Тайваню. Водночас Міністр оборони Китаю Дон Цзюнь розкритикував владу США за неофіційні зв'язки з Тайванем.
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Що відомо про відправку військ США до Тайваню
Не виключено, що буде застосована військова сила США. Існує різниця між розгортанням на землі, військово-повітряними силами, військово-морськими силами тощо,
– заявив Байден.
Втім, він зазначив, що подальший розвиток подій буде залежати від обставин.
"Я чітко дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що ми згодні з політикою попередніх президентів, яка полягає в тому, що ми не прагнемо незалежності для Тайваню і не будемо захищати Тайвань, якщо Китай в односторонньому порядку спробує змінити його статус", – додав президент США.
Він також зазначив, що його країна продовжуватиме постачати потужності до Тайваню та проводить консультації з союзниками США в регіоні.
Напруга у відносинах між Китаєм та Тайванем: останні новини
- Глава Пентагону теж не залишився осторонь і прокоментував ймовірність конфлікту між США та Китаєм. За його словами, такий конфлікт не є ані близьким, ані неминучим.
- Відомо, що на тлі навчань Китаю, Тайвань перевів війська у підвищену бойову готовність. Водночас, за словами Міністерства оборони Тайваню, провокації з боку Пекіну ставлять під загрозу регіональний мир.
- Варто зазначити, що Китай відкрито погрожував Тайваню та заявив, що керівництво Тайваню "підштовхує острів до війни" і попередив про подальші "контрзаходи".