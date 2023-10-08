Смертоносный красный цвет: кадры массированных бомбардировок Сектора Газа Израилем

В ответ на наглое вторжение ХАМАС и обстрелы территорий Израиль нанес ответный удар. В результате бомбардировки Сектор Газа находится в масштабном огне, а по всей территории Полосы раздаются взрывы.

Премьер-министр страны пообещал террористам разрушить все их планы. Он призвал жителей Сектора Газа покинуть территорию, поскольку ЦАХАЛ будет превращать в руины тайник террористов.

Смотрите также Израиль оф объявил состояние войны, в ходе конфликта погибли две украинки: бои до сих пор продолжаются

Идет полноценная война

Утром 7 октября ХАМАС обстреляли Израиль и ворвались на его территорию. Боевые действия велись в семи городах страны. Уже на следующее утро военные вернули территории под свой контроль и объявили Газу закрытой военной зоной.

Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение пункта 40 "Алеф" – то есть фактическое объявление войны. На фоне этого ЦАХАЛ наносит мощные удары по территории Сектора Газы – Полоса охвачена красным цветом.

Бомбардировка ЦАХАЛом Сектора Газы: смотрите видео

Больше видео и актуальные новости о обострении между Израилем и ХАМАС – смотрите в нашем телеграм-канале

Министр обороны Израиля ранее заявлял, что ХАМАС заплатит цену за атаку на еврейское государство. Местные жители сектора Газа активно фиксируют на видео непрерывные взрывы. Мощные вспышки освещают тьму на подконтрольной ХАМАС земле.

Мощные вспышки огня на ночной полосе: смотрите видео

Обострение между Израилем и ХАМАС: последние новости