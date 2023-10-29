Израиль, вероятно, выбрал ограниченные операции, вместо вторжения в Сектор Газа, – NYT

Израиль, вероятно, решил воздержаться от полномасштабного вторжения, а выбрать ограниченные операции на территории Газы. Однако в США до сих пор не уверены, какое решение все же выберет ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 28 октября официально заявил о начало наземной операции. Он назвал это "вторым этапом войны", однако о вторжении речь не шла.

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Какая ситуация с наступлением ЦАХАЛа

США выступали против проведения полномасштабного наступления на Сектор Газа, и, вероятно, Израиль прислушался к этим словам, избрав вместо этого ограниченные операции. Однако представители администрации Байдена предупредили, что неизвестно, каково будет окончательное решение ЦАХАЛ.

Усиление авиаударов и расширенное наземное вторжение за последние три дня свидетельствуют о более агрессивной позиции. Однако сейчас действия израильской армии на севере Газы локальнее, чем планировалось ранее.

Министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что важно тщательно спланировать, как израильские силы могут совершить наземное вторжение в Газу. ЦАХАЛ прислушался к советам и совместно с США усовершенствовал план атаки. Соединенные Штаты убеждают, что не говорили Израилю, что делать, и все еще поддерживают наземное вторжение.

Планирование войны Израилем могло измениться из-за влияния нападения на переговоры по заложникам. Также руководство страны разделилось о том, когда следует начинать вторжение и стоит ли вообще это делать.

Израиль, похоже, проводит поэтапную операцию с меньшими разведывательными подразделениями, которые продвигаются в Газу. Это нужно для того, чтобы определить местонахождение боевиков ХАМАС, столкнуться с ними и идентифицировать их уязвимости. В случае успеха они могут привлечь главные силы. Кроме того, Израиль мог выбрать такую тактику для уменьшения жертв и разрушений.

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