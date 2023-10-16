Об этом 24 Каналу заявил главный редактор "Первого радио" Израиль Влад Зерницкий, отметив, что это очень сильно повысило эффективность в поле боя.
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"Решение принимают 3 человека. Из них – 2 боевых генерала и Беньямин Нетаньяху, который является не последним человеком в армии. Эффективность этих решений приведет к тому, что операция в Секторе Газа не будет длительной", – считает Зерницкий.
Мол, как только ХАМАС поймет, что их добивают, они будут кричать на весь мир и просить о помощи. Они могут давить на тему гуманитарной катастрофы, которую сами спровоцировали.
Люди, заложники внутри Сектора, будут терпеть и делать то, что им скажут. Поэтому сейчас ровно неделю непрерывно почти армия Израиля уничтожает с воздуха, земли, моря все, что касается ХАМАС и всех, кто касается ХАМАС,
– подчеркнул главный редактор "Первого радио" Израиль.
Как долго может продолжаться война между ХАМАС и Израилем: смотрите видео
Все, чтобы "зализывали раны"
По его мнению, операция не продлится долго, ведь сейчас армия Израиля проводит операцию в очень большом масштабе. По его словам, израильская армия за 6 дней сбросила более 6 тысяч бомб, а возможно и около 7. Мол, такое количество армия США сбросила за год войны в Афганистане.
Также ЦАХАЛ ведет огонь из танков и ствольной артиллерии. Кроме того, работают спецподразделения, БПЛА и вертолеты.
"В Секторе Газа, особенно в Северной части, ад. Поэтому были даны сутки для эвакуации гражданского населения. Там проживает около миллиона человек. Согласно статистике, в среднем около 45 – 47% населения Газа – молодежь до 18 лет", – рассказал Влад Зерницкий.
Сейчас эти люди идут с Севера Сектора Газа на Юг, ведь именно в Северной части инфраструктура ХАМАС наиболее развита. Там есть штабы, подземные города, разведдеятельность, фабрики и склады с оружием.
Подозреваю, что ХАМАС, по всей вероятности, даже не предполагал, что он получит такое количество бомб и такого уровня огонь. Нам важно вытащить оттуда людей, ставших заложниками. Важно нанести такой удар, который позволит на несколько лет им "зализывать раны",
– сказал главный редактор "Первого радио" Израиль.
Война между ХАМАС и Израилем: главное
- Как сообщили СМИ, США, Египет и Израиль якобы договорились о прекращении огня на Юге Сектора Газа. Однако Израиль возразил это.
- Наземная операция Израиля в Сектор Газы откладывается. Об этом сообщают западные СМИ. Среди причин, в частности, погода и, вероятно, то, что Израиль хочет избежать потерь среди армии.
- По данным The Spectator Index, по состоянию на вечер 15 октября, в Секторе Газа погибли 2 670 человек. Еще 9600 человек получили ранения. В Израиле погибло 1400 человек. Ранены – 3 418. Потери боевиков ХАМАС на территории Израиля – 1500 человек. Также известно о 56 убитых и 700 раненых на Западном берегу. Есть информация и о 12 погибших в Ливане.