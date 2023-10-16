Про це 24 Каналу заявив головний редактор "Першого радіо" Ізраїль Влад Зерницький, зауваживши, що це дуже сильно підвищило ефективність на полі бою.

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"Рішення ухвалюють 3 людини. З них – 2 бойових генерали та Беньямін Нетаньягу, який є не останньою людиною в армії. Ефективність цих рішень призведе до того, що операція у Секторі Гази не буде тривалою", – вважає Зерницький.

Мовляв, щойно ХАМАС зрозуміє, що їх добивають, кричатимуть на весь світ та проситимуть про допомогу. Вони можуть тиснути на тему гуманітарної катастрофи, яку самі спровокували.

Люди, які є заручниками всередині Сектора, терпітимуть і робитимуть те, що їм скажуть. Тому нині рівно тиждень безперервно майже армія Ізраїлю знищує з повітря, землі, моря усе, що стосується ХАМАС та усіх, хто стосується ХАМАС,

– наголосив головний редактор "Першого радіо" Ізраїль.

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Усе, щоби "зализували рани"

На його думку, операція не триватиме довго, адже нині армія Ізраїлю проводить операцію у дуже великому масштабі. За його словами, ізраїльська армія за 6 днів скинула понад 6 тисяч бомб, а можливо і близько 7. Мовляв, таку кількість армія США скинула за рік війни в Афганістані.

Також ЦАХАЛ веде вогонь з танків і ствольної артилерії. Окрім того, працюють спецпідрозділи, БпЛА та вертольоти.

"У Секторі Гази, особливо у Північній частині, пекло. Тому була дана доба для евакуації цивільного населення. Там проживає близько мільйона людей. Згідно зі статистикою, у середньому близько 45 – 47% населення Газа – молодь до 18 років", – розповів Влад Зерницький.

Нині ці люди йдуть з Півночі Сектора Гази на Південь, адже саме у Північній частині інфраструктура ХАМАС найрозвинутіша. Там є штаби, підземні міста, розвіддіяльність, фабрики та склади зі зброєю.

Підозрюю, що ХАМАС, ймовірно, навіть не припускав, що він отримає таку кількість бомб і такого рівня вогонь. Нам важливо витягнути звідти людей, які стали заручниками. Важливо завдати такого удару, який дозволить на кілька років їм "зализувати рани",

– сказав головний редактор "Першого радіо" Ізраїль.

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