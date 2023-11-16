Они не ценят жизнь: какую тактику используют боевики ХАМАС

Израиль продолжает свою борьбу против ХАМАС. Боевики используются гражданское население в качестве "живого щита" и это значительно усложняет задачу.

Экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман отметил, что предстоит тяжелая работа. В разговоре с 24 Каналом он подчеркнул, что для террористов человеческие жизни ничего не стоят.

Смотрите также Винтовки, гранаты и командный центр ХАМАС: в ЦАХАЛ заявили о находках в госпитале Газы

Борьба с террористами

13 ноября военные ЦАХАЛ вошли в здание парламента в Газе. Ее захватила 7-я бронетанковая бригада и пехотная бригада Голани. Сообщалось, что ХАМАС лишился контроля над регионом.

"Сам факт захвата парламента – всем показать, что (ЦАХАЛ – 24 Канал) на пути уничтожения ХАМАС. Но это сугубо символический акт, не более того. Еще предстоит война и долгий процесс", – объяснил экс-посол Израиля в России.

Аркадий Мил-Ман о войне между ХАМАС и Израилем: смотреть видео

Уже в среду, 15 ноября, здание парламента было уничтожено. В сети показали видео масштабного подрыва.

В тот же день израильские военные вошли в госпиталь "Аль-Шифа", где обнаружили большое количество оружия боевиков. Они прикрывались гражданским населением как "живым щитом".

У них простая логика – они (ХАМАС – 24 Канал) строили склады, штабы в тех местах, чтобы был у них "живой щит". Они знали, что мы бомбить не будем. Там нет соблюдения международного гуманитарного права,

– подчеркнул Аркадий Мил-Ман.

По его словам, израильские военные обнаружили детские вещи. Это говорит о том, что боевики удерживали в заложниках маленьких детей.

"Они не ценят ни жизни, ничего. Поэтому гражданское население они специально используют", – объяснил экс-посол тактику захватчиков.

Отметим, что в больнице израильские военные обнаружили оружие, разведывательные материалы, военную технику и оборудование. Также оперативный штаб связи и форму, принадлежащую ХАМАС. Использовать больницу для террора – полное нарушение международного права, отметили израильские военные.

Война между ХАМАС и Израилем: последние новости