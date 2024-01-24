"ХАМАС набивает цену": о чем смогли договориться Израиль и ХАМАС
Израиль и боевики ХАМАС достигли предварительного согласия на прекращение огня на месяц. С одной стороны, палестинские террористы заинтересованы в прекращении огня, потому что израильская армия давит, уничтожает военную инфраструктуру ХАМАС, наносит им серьезные потери.
Это 24 Каналу заметил экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман. Он подчеркнул, что одна из главных целей Израиля в этой войне – это освобождение заложников.
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"С другой стороны, наша основная проблема – это заложники, которых мы хотим освободить. Это одна из главных целей этой войны. ХАМАС понимает, что заложники – это живой щит. Поэтому чем ближе они будут находиться у заложников, тем меньше шансов, что их уничтожат", – заметил экс-посол.
"ХАМАС затягивает сделку"
Аркадий Мил-Ман отметил, что в Секторе Газы прошли первые демонстрации местных, требовавших прекращения огня и выдачи заложников Израилю. Они хотят вернуться в северную часть Газы в свои дома. Находящимся под террористической властью людям сложно жить в таких условиях.
ХАМАС ищет способы, как, с одной стороны, тянуть соглашение с заложниками, чтобы набивать цену. С другой стороны, они не хотят ехать оттуда. Им все равно, что происходит с населением Газы. Ситуация там очень сложная. Люди гибнут. Идет война,
– сказал он.
Завершить постоянные нападения ХАМАС
Как объяснил экс-посол Израиля в России, если будет прекращение огня, не будет боевых действий, то все равно угроза Израилю остается. Нужно уничтожить террористов, иначе они восстановят силы и будут бить по Израилю.
В этой ситуации снова будут ракеты в нашу сторону, вылазки террористов. Они начнут возобновлять свои силы и продолжать войну против нас. Поэтому у нас однозначная позиция – добить ХАМАС и завершить постоянные нападения, угрозы,
– подчеркнул Аркадий Мил-Ман.
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- В ЦАХАЛ сообщили, что 15 января на границе между Израилем и Египтом произошла стрельба. Это единственная граница палестинского анклава, которую не контролирует израильская армия. В результате стрельбы была ранена израильская военная.
- Армия обороны Израиля в начале января 2024 года заявила о полном контроле над севером Газы. В частности, стало известно о расформировании северных бригад и дивизий группировки ХАМАС. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, что израильским военным понадобилось три месяца, чтобы нанести ХАМАС значительное поражение на севере Газы.
- По словам израильского контрадмирала, боевые действия будут продолжаться в 2024 году. Израильская армия работает по плану, чтобы достичь целей войны – ликвидировать ХАМАС в центре и на юге Газы, а также продолжить все усилия, разведку, оперативное и военное давление, чтобы вернуть заложников.