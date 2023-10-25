Пользовались этим 2 года: CNN выяснили, как боевикам ХАМАС удалось скрыть атаку на Израиль

Члены ХАМАС придумали, как скрыть подготовку атаки на еврейское государство. По данным СМИ, из-за этого разведка Израиля в течение 2 лет не могла отследить переговоры палестинских боевиков.

Журналисты пообщались с анонимными собеседниками насчет подготовки атаки ХАМАС на Израиль. Источники издания знакомы с данными, полученными разведкой США от еврейского государства.

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Что придумали палестинские боевики

Как пишет издание, члены ХАМАС проложили в туннелях под Сектором Газа телефонные проводные линии. Они создали под землей собственную телефонную сеть.

Через эти телефонные линии небольшая ячейка боевиков общалась друг с другом в течение 2 лет и планировала операцию. По словам анонимных собеседников, израильская разведка не могла все это время отследить этих конкретных террористов, потому что они избегали использования компьютеров и смартфонов.

Также эта ячейка террористов проводила старомодные контрразведывательные мероприятия – наподобие личных совещаний. Она оставалась в тени, пока не настала пора активизироваться и призвать сотни боевиков для нападения на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года. Как отмечается в материале, это дает новое понимание того, почему палестинским боевикам удалось застать еврейское государство врасплох.

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