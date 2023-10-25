Пользовались этим 2 года: CNN выяснили, как боевикам ХАМАС удалось скрыть атаку на Израиль
Источник:CNN
Члены ХАМАС придумали, как скрыть подготовку атаки на еврейское государство. По данным СМИ, из-за этого разведка Израиля в течение 2 лет не могла отследить переговоры палестинских боевиков.
Журналисты пообщались с анонимными собеседниками насчет подготовки атаки ХАМАС на Израиль. Источники издания знакомы с данными, полученными разведкой США от еврейского государства.
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Что придумали палестинские боевики
Как пишет издание, члены ХАМАС проложили в туннелях под Сектором Газа телефонные проводные линии. Они создали под землей собственную телефонную сеть.
Через эти телефонные линии небольшая ячейка боевиков общалась друг с другом в течение 2 лет и планировала операцию. По словам анонимных собеседников, израильская разведка не могла все это время отследить этих конкретных террористов, потому что они избегали использования компьютеров и смартфонов.
Также эта ячейка террористов проводила старомодные контрразведывательные мероприятия – наподобие личных совещаний. Она оставалась в тени, пока не настала пора активизироваться и призвать сотни боевиков для нападения на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года. Как отмечается в материале, это дает новое понимание того, почему палестинским боевикам удалось застать еврейское государство врасплох.
Что говорят эксперты о ХАМАС
- Как недавно объяснил в разговоре с 24 Каналом главный редактор "Первого радио 89.1" Влад Зерницкий, рядовым палестинским боевикам нечего терять. Потому что они фактически являются смертниками и заложниками. Поэтому эти террористы все равно приняли бы участие в нападении на Израиль, даже понимая, что со стороны ЦАХАЛ будет жесткий ответ.
- Ранее российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский указал на существование немалого количества опосредованных данных о связи России с ХАМАС. Он не исключил вероятность того, что политическое руководство страны-агрессора, в том числе и сам Владимир Путин, помогало палестинским боевикам организовать нападение на еврейское государство.