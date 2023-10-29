Не только из-за угроз себе: почему Израиль не предоставлял оружие Украине

До сих пор Израиль помогал Украине только нелетальными средствами, в частности медицинским оборудованием и израильскими радарами. Также, вероятно, Иерусалим передавал Киеву важные разведданные о России.

Следовательно, Израиль не давал летальное оружие нашему государству, ведь имеет очень уязвимую ситуацию, чем Украина с Россией. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что передача Украине израильского летального оружия могла повлечь за собой масштабную войну на Ближнем Востоке.

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На Израиль давят с 3 сторон

Ступак отметил, что страна-агрессор Россия действительно имеет огромную площадь территории – более 17 миллионов квадратных километров, а также 140 миллионов россиян, готовых "рвать" Украину.

Однако Израиль около 70 лет живет в ситуации, когда все соседи желают зла и являются врагами:

Иран клялся стереть Израиль с лица земли;

ХАМАС постоянно конфликтует;

Хезболла всегда вмешивается в дела.

Кроме того, Израиль по площади маленькая страна – примерно как Сумская область Украины. Самое широкое место в государстве – как расстояние от Киева до Житомира.

Это вообще ни о чем, это 120 км. Поэтому я понимаю, что "железный купол" им просто нужен и лишних нет, потому что территория Израиля насквозь простреливается ракетами, которые производятся из водопроводных труб,

– объяснил экс-сотрудник СБУ.

Нарушение геополитического устройства на Ближнем Востоке

По словам Ступака, если бы Израиль в начале полномасштабной российско-украинской войны начал передавать оружие Украине, это бы нарушило геополитический баланс и началась война на Ближнем Востоке. К примеру, Россия стала больше помогать Ирану, в частности, современной авиацией.

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Поэтому Израиль всячески пытается балансировать – где-то дипломатическим, где-то военным путем, где-то путем подкупа и шантажа.

Однако если публично не заявляли о помощи от Израиля, это не значит, что ее вовсе не было. Иерусалим долгое время передавал Украине разведывательные данные.

Иногда информация, полученная "горячей", она "вкусная" и "жирная", может стоить несколько десятков миллионов долларов. И, возможно, эта информация намного интереснее и важнее, чем 5 – 6 стоящих рядом российских вертолетов, которые можно было бы уничтожить,

– заметил Иван Ступак.

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