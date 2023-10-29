Не только из-за угроз себе: почему Израиль не предоставлял оружие Украине
До сих пор Израиль помогал Украине только нелетальными средствами, в частности медицинским оборудованием и израильскими радарами. Также, вероятно, Иерусалим передавал Киеву важные разведданные о России.
Следовательно, Израиль не давал летальное оружие нашему государству, ведь имеет очень уязвимую ситуацию, чем Украина с Россией. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что передача Украине израильского летального оружия могла повлечь за собой масштабную войну на Ближнем Востоке.
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На Израиль давят с 3 сторон
Ступак отметил, что страна-агрессор Россия действительно имеет огромную площадь территории – более 17 миллионов квадратных километров, а также 140 миллионов россиян, готовых "рвать" Украину.
Однако Израиль около 70 лет живет в ситуации, когда все соседи желают зла и являются врагами:
- Иран клялся стереть Израиль с лица земли;
- ХАМАС постоянно конфликтует;
- Хезболла всегда вмешивается в дела.
Кроме того, Израиль по площади маленькая страна – примерно как Сумская область Украины. Самое широкое место в государстве – как расстояние от Киева до Житомира.
Это вообще ни о чем, это 120 км. Поэтому я понимаю, что "железный купол" им просто нужен и лишних нет, потому что территория Израиля насквозь простреливается ракетами, которые производятся из водопроводных труб,
– объяснил экс-сотрудник СБУ.
Нарушение геополитического устройства на Ближнем Востоке
По словам Ступака, если бы Израиль в начале полномасштабной российско-украинской войны начал передавать оружие Украине, это бы нарушило геополитический баланс и началась война на Ближнем Востоке. К примеру, Россия стала больше помогать Ирану, в частности, современной авиацией.
Почему Израиль не передает Украине летальное оружие: смотреть видео
Поэтому Израиль всячески пытается балансировать – где-то дипломатическим, где-то военным путем, где-то путем подкупа и шантажа.
Однако если публично не заявляли о помощи от Израиля, это не значит, что ее вовсе не было. Иерусалим долгое время передавал Украине разведывательные данные.
Иногда информация, полученная "горячей", она "вкусная" и "жирная", может стоить несколько десятков миллионов долларов. И, возможно, эта информация намного интереснее и важнее, чем 5 – 6 стоящих рядом российских вертолетов, которые можно было бы уничтожить,
– заметил Иван Ступак.
Война в Израиле: последние новости
- Израильский премьер Беньямин Нетаньяху подтвердил, что началась наземная операция в Секторе Газы. По его словам, военные и их командиры понимают, за что воюют, поэтому хотят, чтобы ХАМАС был уничтожен.
- В ЦАХАЛ сообщили о расширение наземной операции в Секторе Газа. Армия Израиля привлекла бульдозеры, танки, бронетранспортеры и пехотные подразделения. Кроме того, объединенные боевые силы бронетехники, саперов и пехоты действуют на севере Газы с раннего вечера пятницы, 28 октября.
- Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал гражданское население севера Газы эвакуироваться на юг. Также в Израиле заявили, что "гуманитарные усилия в Газе, возглавляемые Египтом и США, будут расширяться" завтра, 30 октября.