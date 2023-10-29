Відтак Ізраїль не надавав летальну зброю нашій державі, адже має дуже вразливу ситуацію, ніж Україна з Росією. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що передання Україні ізраїльської летальної зброї могло спричинити масштабну війну на Близькому Сході.

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На Ізраїль тиснуть з 3 боків

Ступак зазначив, що країна-агресорка Росія справді має величезну площу території – понад 17 мільйонів квадратних кілометрів, а також 140 мільйонів росіян, які готові "рвати" Україну.

Однак Ізраїль близько 70 років живе у ситуації, коли всі сусіди бажають зла та є ворогами:

Іран клявся стерти Ізраїль з лиця землі;

ХАМАС постійно конфліктує;

Хезболла завжди втручається у справи.

Крім того, Ізраїль за площею маленька країна – приблизно як Сумська область України. Найширше місце у державі – як відстань від Києва до Житомира.

Це взагалі ні про що, це 120 кілометрів. Тому я розумію, що "залізний купол" їм просто потрібний та зайвих немає, бо територія Ізраїлю наскрізь прострілюється ракетами, які робляться з водопровідних труб,

– пояснив ексспівробітник СБУ.

Порушення геополітичного устрою на Близькому Сході

За словами Ступака, якби Ізраїль на початку повномасштабної російсько-української війни почав передавати зброю Україні, це порушило б геополітичний баланс й розпочалася війна на Близькому Сході. До прикладу, Росія стала більше допомагати Ірану, зокрема сучасною авіацією.

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Тому Ізраїль усіляко намагається балансувати – десь дипломатичним, десь військовим шляхом, десь шляхом підкупу та шантажу.

Однак якщо публічно не заявляли про допомогу від Ізраїлю, то це не означає, що її зовсім не було. Єрусалим тривалий час передавав Україні розвідувальні дані.

Подекуди інформація, яка отримана "гарячою", вона "смачна" і "жирна", може коштувати декілька десятків мільйонів доларів. І, можливо, ця інформація набагато цікавіша та важливіша, ніж 5 – 6 російських гелікоптерів, які стоять поряд і які можна було б знищити,

– зауважив Іван Ступак.

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