Виноват израильский бюрократизм: как появляются фейки, что Израиль проигрывает войну

Россия и Иран всеми силами пытаются показать ХАМАС героями, а израильскую армию – оккупантами. Фейки о проигрыше Израиля распространяются из-за бюрократии и слабой информационной работы.

Такое мнение 24 Каналу озвучил главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович. По его словам, арабские страны и ХАМАС последние 20 лет выделяют миллиарды на пропаганду.

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"Израиль не выделяет денег на пропаганду"

Эмиль Шлеймович отметил, что у Израиля есть определенные бюрократические проблемы. В частности, в государстве всегда существовало министерство по разъяснительной работе, которое никогда не было достаточно рабочим. Во время войны это важная структура, но она не была укомплектована, поэтому ее быстро закрыли. Все полномочия передали в министерство по делам диаспоры.

Проблема состоит в том, что по израильскому закону любое министерство не имеет права самостоятельно заниматься рекламой. Оно отдает бюджеты государственному рекламному бюро. Требовалось быстро провести тендеры, найти западные рекламные агентства, которые сделали бы сообщения в крупные медиа. Этого не сделали или почти не сделали,

– объяснил он.

У МИД Израиля достаточно небольшой бюджет даже на мирное время. На год выделили около 14 миллионов долларов. Когда ХАМАС начал войну против Израиля, значительная часть бюджета была уже израсходована. На днях в МИД сообщили, что у них уже нет денег на проведение разъяснительной работы.

Также Армия обороны Израиля имеет отдел в пресс-службе, работающий с иностранными СМИ. Армия делает, что может, но контактировать со СМИ и предлагать свою повестку дня – не входит в их обязанности. Отдел отвечает только на обращения.

Как подчеркнул главный редактор портала "Детали" (Израиль), в то же время арабские страны и ХАМАС последние 20 лет выделяют миллиарды, чтобы продвигать свои нарративы в мир.

Выходит, что Израиль не выделяет денег на пропаганду, а арабский мир и Палестина вкладывают в это деньги последние 20 лет. Речь идет о миллиардах,

– сказал Эмиль Шлеймович.

Эмиль Шлеймович о фейках, что Израиль проигрывает войну: смотрите видео

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