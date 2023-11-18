Таку думку 24 Каналу озвучив головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович. За його словами, арабські країни та ХАМАС останні 20 років виділяють мільярди для пропаганди.

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"Ізраїль не виділяє грошей на пропаганду"

Еміль Шлеймович зазначив, що в Ізраїлі є певні бюрократичні проблеми. Зокрема, у державі завжди існувало міністерство з роз'яснювальної роботи, яке ніколи не було досить робочим. Під час війни це важлива структура, але вона не була укомплектована, тому її швидко закрили. Всі повноваження передали у міністерство зі справ діаспори.

Проблема полягає у тому, що за ізраїльським законом будь-яке міністерство не має права самостійно займатися рекламою. Воно віддає бюджети на це державному рекламному бюро. Потрібно було швидко провести тендери, знайти західні рекламні агентства, які зробили б повідомлення у великі медіа. Цього не зробили або майже не зробили,

– пояснив він.

У МЗС Ізраїлю досить невеликий бюджет навіть на мирний час. На рік виділили приблизно 14 мільйонів доларів. Коли ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю, значна частина бюджету була вже витрачена. Днями в МЗС повідомили, що у них вже немає грошей на проведення роз'яснювальної роботи.

Також Армія оборони Ізраїлю має відділ у пресслужбі, який працює з іноземними ЗМІ. Армія робить, що може, але контактувати зі ЗМІ та пропонувати свій порядок денний – не входить у їхні обов'язки. Відділ лише відповідає на звернення.

Як підкреслив головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль), водночас арабські країни та ХАМАС останні 20 років виділяють мільярди, щоб просувати свої наративи у світ.

Виходить, що Ізраїль не виділяє грошей на пропаганду, а арабський світ та Палестина вкладають у це гроші останні 20 років. Мовиться про мільярди,

– сказав Еміль Шлеймович.

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