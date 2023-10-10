Это была главная цель, – военный обозреватель из Израиля сказал, зачем ХАМАС взял заложников
Уже много лет захват заложников в Израиле – едва ли не главная цель боевиков ХАМАС. Они делали это, чтобы возвращать из израильских тюрьм террористов, причастных к смерти огромного количества израильтян.
Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. По его словам, сейчас у Израиля много причин не возвращать боевикам ХАМАС их террористов.
Смотрите также Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения
"Захват заложников был чуть ли не главной целью ХАМАС на протяжении многих лет. У палестинских террористических организаций есть культ освобождения собственных террористов, сидящих в израильских тюрьмах. В первую очередь тех ответственных за теракты, в результате которых погибли десятки граждан", – отметил военный обозреватель.
Давно не было такой критической ситуации
Давид Шарп отметил, что в Секторе Газы уже давно находятся два заложника, которые проникли туда из Израиля самостоятельно. Когда-то за одного израильского младшего сержанта ХАМАС вернули своих 1 100 террористов. После этого уже 17 лет им не удавалось захватить израильских военных в плен.
За этих двух им не удалось получить никакую цену. В Израиле поняли, что платить террористам такой монетой, освобождать одного в обмен на тысячу людей – это полностью нивелирует израильскую систему правосудия. Эти люди возвращаются к террору и потом приходится за ними охотиться. Причин этого не делать много,
– объяснил он.
Однако ХАМАС уже давно планировал брать израильских граждан в заложники, прежде всего, гражданских. Ситуация пока катастрофическая.
Давид Шарп о ситуации с заложниками: смотрите видео
Жертвы, пострадавшие и заложники, захваченные ХАМАСом: коротко
- В Израиле сообщалось, что количество погибших в результате атаки ХАМАС выросло до 900 человек. В то же время количество пострадавших составляет 2 500 граждан, они имеют ранения разной степени.
- Как сообщило посольство Израиля в США, ХАМАС удерживает не менее 100 заложников, среди которых гражданские и военные.
- Израильские СМИ написали, что около 750 израильтян считаются пропавшими без вести.