Политолог Владимир Фесенко напомнил в разговоре с 24 Каналом, что подобная ситуация уже происходила в апреле 2024 года. Иран предупреждал Израиль об атаке, что также должна была стать местью за удар по консульству в Сирии. Однако оказалось, что это была скорее демонстрация, чем настоящая атака Тегерана.

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Страхи преувеличены

На самом деле, по мнению политолога, ни Иран, ни Израиль не хотят большой войны, потому что это слишком рискованно. Израиль, хоть и меньшая страна, но военно и экономически мощнее Ирана.

Показательно, что он может нанести точные удары даже по Тегерану. Поэтому Иран осознает, если начнет более серьезную войну, то у него будут большие проблемы на его же территории. Израиль может нанести удары как внутри страны, так и снаружи.

Безусловно риски есть, но страхи преувеличены. В США есть мнение, что они две войны – в Украине и на Ближнем Востоке – не потянут. Однако ранее Соединенные Штаты помогали и Украине, и Израилю. США должны стать настоящим лидером и таким мощным государством, которое бы реально влияло на ситуацию в мире,

– отметил Фесенко.

Однако в стране была сокращена оборонная промышленность и военные мощности. Соответственно после этого в мире стало больше нестабильности.

Война в Украине приоритетнее

Украина уже оказывалась в подобной ситуации, когда в октябре 2023 года ХАМАС напал на Израиль и началась операция в Секторе Газа. Сначала эти события отвлекли внимание от войны в Украине. Однако в конце концов масштабы помощи Киеву не сократились.

Пауза в поддержке Украины со стороны США не была связана с войной на Ближнем Востоке, потому что средства не давали не только Украине, но и Израилю также.

Важно и то, что нашей стране оказывают военной помощи гораздо больше, чем Израилю, ведь масштаб войны в Украине гораздо больше. Сегодня война в Украине против российской агрессии для Запада гораздо приоритетнее, чем события на Ближнем Востоке,

– уверен Владимир Фесенко.

Напомним, что Израиль 31 июля ликвидировал в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Ганию, а ранее, 30 июля, в Бейруте в результате атаки погиб командир "Хезболлы" Фуад Шукр. Иран заявил, что готовит жесткий ответ на эти действия. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атака Тегерана и "Хезболлы" на Израиль может начаться уже 5 августа.