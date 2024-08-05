Політолог Володимир Фесенко нагадав у розмові з 24 Каналом, що подібна ситуація вже відбувалась у квітні 2024 року. Іран попереджав Ізраїль про атаку, що також мала стати помстою за удар по консульству в Сирії. Однак виявилось, що це була радше демонстрація, ніж справжня атака Тегерану.

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Страхи перебільшені

Насправді, на думку політолога, ані Іран, ані Ізраїль не хочуть великої війни, тому що це занадто ризиковано. Ізраїль, хоч і менша країна, але військово та економічно потужніша за Іран.

Показово, що він може завдати влучні удари навіть в Тегерані. Тому Іран усвідомлює, якщо розпочне більш серйозну війну, то у нього будуть великі проблеми на його ж території. Ізраїль може завдати ударів як всередині країни, так і зовні.

Безумовно ризики є, але страхи перебільшені. В США є думка, що вони дві війни – в Україні і на Близькому Сході – не потягнуть. Однак раніше Сполучені Штати допомагали і Україні, і Ізраїлю. США мають стати справжнім лідером та такою потужною державою, яка б реально впливала на ситуацію в світі,

– зауважив Фесенко.

Проте в країні була скорочена оборонна промисловість та військові потужності. Відповідно після цього у світі стало більше нестабільності.

Війна в Україні пріоритетніша

Україна вже опинялась в подібній ситуації, коли у жовтні 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль і розпочалась операція в Секторі Газа. Спочатку ці події відвернули увагу від війни в Україні. Однак зрештою масштаби допомоги Києву не скоротилися.

Пауза у підтримці України з боку США не була пов'язана з війною на Близькому Сході, тому що кошти не давали не тільки Україні, але й Ізраїлю також.

Важливо й те, що нашій країні надають військової допомоги набагато більше, ніж Ізраїлю, адже масштаб війни в Україні набагато більший. Сьогодні війна в Україні проти російської агресії для Заходу набагато пріоритетніша, ніж події на Близькому Сході,

– впевнений Володимир Фесенко.

Нагадаємо, що Ізраїль 31 липня ліквідував у Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію, а раніше, 30 липня, в Бейруті внаслідок атаки загинув командир "Хезболли" Фуад Шукр. Іран заявив, що готує жорстку відповідь на ці дії. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що атака Тегерану і "Хезболли" на Ізраїль може розпочатись вже 5 серпня.