Операция в Секторе Газа: в Минобороны Израиля заявили о переходе на следующий этап
Источник:Times of Israel
Израильская армия продолжает уничтожать вражеских боевиков в Секторе Газа. В конце концов, в Минобороны Израиля заявили, что операция в палестинском анклаве переходит в новый этап.
В частности, теперь военные действия планируют совершать еще более решительно. В то же время в министерстве подчеркнули, что ЦАХАЛ контролирует часть Газы.
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Израиль начал новый этап операции в Газе
Министр обороны Йоав Галант заявил, что армия обороны Израиля обнаружила "важные находки" в больнице Шифа в Газе, переходя к следующему этапу наземной операции. Несмотря на это, он точно не уточнил, что именно это были за находки.
Операция продолжается, и она проводится четко, избирательно, но очень, очень решительно,
– сказал он.
В конце концов, Галант подчеркнул, что ЦАХАЛ завершил захват западной части Газы и очистил территорию от боевиков ХАМАС. По словам министра, следующий этап наземной операции в Газе уже начали.
ЦАХАЛ взял под контроль гавань Газы
Армия обороны Израиля 16 ноября заявила, взявшая под оперативный контроль гавань в городе Газа В частности, это место является центром флота рыболовных судов.
В своем заявлении ЦАХАЛ заявил, что гавань использовалась как тренировочный центр для бойцов ХАМАС. В конце концов, израильской армии удалось уничтожить в рамках операции десять туннельных шахт палестинских боевиков.
Израиль нашел оружие в больнице в Газе
- ЦАХАЛ вошел в крупнейшую больницу Сектора Газа 15 ноября. В конце концов, израильские военные обнаружили на территории медицинского учреждения командный пункт ХАМАС и много вооружения.
- Военный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари уточнил, что на месте обнаружили оружие, разведывательные материалы, военную технику и оборудование. Израильские военные также обнаружили оперативный штаб с оборудованием связи и форму ХАМАС.
- В то же время, так называемое Министерство здравоохранения Газы, которым руководит ХАМАС, отрицало заявления спикера ЦАХАЛ. Там подчеркнули, что израильские войска якобы не обнаружили в больнице ни одного оборудования или оружия палестинских боевиков из ХАМАС.