Трамп поступил хитро: чем закончится конфликт между Израилем и Ираном

Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Обе страны, конечно же, объявили о победе в войне.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, заметив, что конфликт между Израилем и Ираном полностью не погас. Не стоит откидать варианты, что Израиль может попытаться развить успех. Они достаточно серьезно перебили ПВО в части Ирана.

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Трамп действовал хитро

Как отметил Загородний, у Трампа всегда достаточно хитроватое поведение. Он оставил себе место для маневра в конфликте между Ираном и Израилем.

Трамп всегда имеет место для маневра. Если бы ничего не получилось, то виноват был бы Израиль, которому продолжили бы поставлять оружие. А так все получилось – и Трамп красавец,

– отметил Загородний.

Удар США по ядерным объектам Ирана продемонстрировал, что Штаты могут быстро собрать и грозно ударить по врагу. Это явно напрягло представителей различных авторитарных режимов по миру.

Это напрягает Китай, КНДР, Россию. Вот сидит Путин и знает, что уже взлетел самолет B-2, который достаточно малозаметен. И тут прилетает бомбочка в бункер. Он явно понимает, что такое и против России могут применить,

– сказал Загородний.

Добавим, Трамп считает, что война между Израилем и Ираном закончится. А ядерной угрозы от последних больше не будет. По его мнению, обе страны устали от конфликта.