Не Путин: Епифаний назвал виновного в войне между россиянами и украинцами

Россияне очень любят подчеркивать свою религиозность, но нарушают одну из главных заповедей – не убий. Поэтому верующие часто спрашивают себя, почему же началась война между двумя православными народами, почему Бог допустил это. Митрополит Епифаний ответил на этот вопрос.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Епифания изданию "Апостроф TV".

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В войне между Россией и Украиной виноват не Путин

Интересно, что глава ПЦУ не возлагает всю ответственность на Путина. Также ему не очень нравится тезис о том, что Бог допустил войну.

Мы, люди, хотим всегда найти причину где-то, что это Бог, "а почему Бог допустил". Но мы свободные люди, то есть Господь дал нам свободу, свободу выбора. Мы выбираем между добром и злом, и, наверное, в течение этого времени мы выбирали очень часто зло. То есть все зависит от воли человека. И мы видим, что российский народ избрал во главе такого человека, который направил эту волю против нас,

– пояснил Епифаний.

Он подчеркнул: украинцы не стремились к этой войне. Они просто хотят жить в свободе. К тому же четко выбрали свой будущий вектор развития – это Европа.

Обратите внимание! В своем пасхальном поздравлении Владимир Зеленский также говорил о добре и зле.

"Мы хотим свободы, мы хотим жить в правде, мы хотим жить там, где царят действительно ценности – европейские ценности. Да, кое-что мы не принимаем, но мы хотим быть неотъемлемой частью европейского сообщества", – добавил митрополит.

Напоследок Епифаний отметил: из Священного Писания известно, что войны происходили несколько тысяч лет назад. И так будет и в дальнейшем, поскольку люди снова между добром и злом выбирают зло, забыв о Боге.