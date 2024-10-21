Все, что сейчас происходит, является признаком того, что Северная Корея готовится к определенным действиям. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что конфликт между странами продолжается уже давно.

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Как США могут втянуть в войну

Стоит заметить, что КНДР отправила в Россию 10 тысяч своих военных. Возможно, это признак того, что лидер Ким Чен Ын обеспокоен и к чему-то готовится. Впрочем бряцание оружием и тихий конфликт между Северной и Южной Кореей продолжается постоянно и не является чем-то новым.

Я думаю, большое беспокойство заключается в том, имеет ли Северная Корея возможность производить ядерные ракеты. В таком случае это очень сильно меняет баланс сил не в пользу Южной Кореи,

– подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Сейчас Южная Корея находится под гарантией безопасности США. Вероятно, там находятся около 60 тысяч американских солдат, поэтому Северной Корее нужно быть очень осторожной. Если она нападет на Южную и убьет солдат США, то это втянет Америку в новую войну. Вряд ли это входит в планы КНДР.

Однако все это взаимосвязано с тем, что есть в Украине. Это действительно очень, очень опасное время, он является ключевым и, возможно, неслучайным. Мы знаем, что выборы в США состоятся через несколько недель, и это может повлиять на то, что происходит в Украине, а также на то, что потенциально может произойти между Северной и Южной Кореей,

– подчеркнул британский полковник.

Важный момент заключается в том, что Северная Корея не отправит столько солдат, боеприпасов и ракет в Россию, если действительно намерена напасть на Южную Корею. Ведь с военной точки зрения это было бы глупо.

Напомним, КНДР пригрозила войной Южной Корее после того, как якобы нашла в столице беспилотник с листовками. В Пхеньяне заявили, что это "серьёзная военная провокация". Если она повторится, то страна готова к войне.