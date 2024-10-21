Все, що зараз відбувається, є ознакою того, що Північна Корея готується до певних дій. Таку думку 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що конфлікт між країнами триває вже давно.

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Як США можуть втягнути у війну

Варто зауважити, що КНДР відправила до Росії 10 тисяч своїх військових. Можливо, це ознака того, що лідер Кім Чен Ин стурбований і до чогось готується. Втім брязкання зброєю і тихий конфлікт між Північною і Південною Кореєю триває постійно та не є чимось новим.

Я думаю, велике занепокоєння полягає в тому, чи Північна Корея має можливість виробляти ядерні ракети. У такому випадку це дуже сильно змінює баланс сил не на користь Південної Кореї,

– підкреслив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Зараз Південна Корея є під гарантією безпеки США. Ймовірно, там перебувають близько 60 тисяч американських солдатів, тому Північній Кореї потрібно бути дуже обережною. Якщо вона нападе на Південну і вб'є солдатів США, то це втягне Америку у нову війну. Навряд чи це входить до планів КНДР.

Однак все це взаємопов'язано з тим, що є в Україні. Це справді дуже, дуже небезпечний час, він є ключовим і, можливо, невипадковим. Ми знаємо, що вибори в США відбудуться за кілька тижнів, і це може вплинути на те, що відбувається в Україні, а також на те, що потенційно може статися між Північною та Південною Кореєю,

– наголосив британський полковник.

Важливий момент полягає в тому, що Північна Корея не відправить стільки солдатів, боєприпасів та ракет до Росії, якщо справді має намір напасти на Південну Корею. Адже з військового погляду це було б нерозумно.

Нагадаємо, КНДР пригрозила війною Південній Кореї після того, як нібито знайшла у столиці безпілотник з листівками. У Пхеньяні заявили, що це "серйозна військова провокація". Якщо вона повториться, то країна готова до війни.