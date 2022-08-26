В этом есть оптимизм, – политолог о прогнозах долгосрочной войны
США планируют в ближайшее время объявить долгосрочную военную миссию по поддержке Украины. Пессимисты видят в этом знак, что война с россией будет продолжаться долго.
Однако на военную миссию США следует смотреть с положительной точки зрения. Такое мнение 24 каналу высказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.
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В чем позитив для Украины
По его словам, россия хочет заставить Украину подписать перемирие и отказаться от деоккупации наших территорий. В то же время страны Запада не давят на Киев и не подталкивают к подписанию мира любой ценой.
"Раньше некоторые наши партнеры пытались донести до Киева, что мир важнее освобождения Донецка, Луганска, Крыма. А сейчас они говорят: "Мы вам поможем. Даже если это длительная и изнурительная кампания, мы вам поможем и вооружением, и генералами, и людьми, и технологиями, и системами управления. Где же пессимизм?" – сказал политолог.
В этом есть оптимизм. Ведь Украина настроилась на полную деоккупацию своих территорий. А мир нас в этом полностью поддерживает»,
– подчеркнул Солонтай.
"ВСУ сломали врага позвоночника"
Поддержка, которую Запад оказывает Украине, заставляет врага звереть. Как отметил политолог, у россиян был план-минимум: захватить Харьков и Юг в Одессу, а дальше остановиться на перемирии.
Планы оккупантов пошли кувырком, потому что им сломали хребет под Черниговом, Сумами, Киевом и Харьковом. Сейчас россияне хотят сохранить хотя бы то, что захватили. Но даже этого не могут сделать,
– подчеркнул Солонтай.
Все потому, что украинцы серьезно настроены освободить оккупированные территории с помощью международных партнеров.
"Мир двигается в правильном направлении"
Он добавил, что западное оружие помогло Украине сдержать наступление русской армии. Теперь ВСУ нуждаются в тех видах вооружения, которые помогут в будущем провести контрнаступательную операцию.
"Основания для пессимизма могут быть только в вопросе скорости (предоставление оружия – 24 канал). Но мы видим, что мир движется в правильном направлении – поддержке Украины", – сказал Солонтай.
Александр Солонтай рассказал об агентуре россии на Западе: смотрите видео
Военная помощь от США: последние новости
- 25 августа Соединенные Штаты Америки заявили, что окажут Украине помощь почти на 3 миллиарда долларов.
- В Пентагоне сообщили, что в пакет войдут 6 зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для NASAMS, боекомплект калибра 155 миллиметров для артиллерии до 245 000 выстрелов, боекомплект калибра 120 миллиметров для минометов Puma, системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE и другое оружие
- В Пентагоне рассказали, что вопрос передачи Украине истребителей находится в стадии обсуждения. В частности, в ведомстве отметили, что предоставление Киеву самолетов четвертого поколения возможно только через несколько лет. В то же время в США отметили, что видят своим приоритетом обеспечение нормального использования уже имеющих ВСУ самолетов.