В этом есть оптимизм, – политолог о прогнозах долгосрочной войны

США планируют в ближайшее время объявить долгосрочную военную миссию по поддержке Украины. Пессимисты видят в этом знак, что война с россией будет продолжаться долго.

Однако на военную миссию США следует смотреть с положительной точки зрения. Такое мнение 24 каналу высказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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В чем позитив для Украины

По его словам, россия хочет заставить Украину подписать перемирие и отказаться от деоккупации наших территорий. В то же время страны Запада не давят на Киев и не подталкивают к подписанию мира любой ценой.

"Раньше некоторые наши партнеры пытались донести до Киева, что мир важнее освобождения Донецка, Луганска, Крыма. А сейчас они говорят: "Мы вам поможем. Даже если это длительная и изнурительная кампания, мы вам поможем и вооружением, и генералами, и людьми, и технологиями, и системами управления. Где же пессимизм?" – сказал политолог.

В этом есть оптимизм. Ведь Украина настроилась на полную деоккупацию своих территорий. А мир нас в этом полностью поддерживает»,

– подчеркнул Солонтай.

"ВСУ сломали врага позвоночника"

Поддержка, которую Запад оказывает Украине, заставляет врага звереть. Как отметил политолог, у россиян был план-минимум: захватить Харьков и Юг в Одессу, а дальше остановиться на перемирии.

Планы оккупантов пошли кувырком, потому что им сломали хребет под Черниговом, Сумами, Киевом и Харьковом. Сейчас россияне хотят сохранить хотя бы то, что захватили. Но даже этого не могут сделать,

– подчеркнул Солонтай.

Все потому, что украинцы серьезно настроены освободить оккупированные территории с помощью международных партнеров.

"Мир двигается в правильном направлении"

Он добавил, что западное оружие помогло Украине сдержать наступление русской армии. Теперь ВСУ нуждаются в тех видах вооружения, которые помогут в будущем провести контрнаступательную операцию.

"Основания для пессимизма могут быть только в вопросе скорости (предоставление оружия – 24 канал). Но мы видим, что мир движется в правильном направлении – поддержке Украины", – сказал Солонтай.

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