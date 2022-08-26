Однак на військову місію США потрібно дивитися з позитивної точки зору. Таку думку 24 каналу висловив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

Читайте також До зими кремль може реалізувати дві підлі цілі в Україні

У чому позитив для України

За його словами, росія хоче змусити Україну підписати перемир'я та відмовитися від деокупації наших територій. Натомість країни Заходу не тиснуть на Київ і не підштовхують до підписання миру будь-якою ціною.

"Раніше деякі наші партнери намагалися донести до Києва, що мир важливіший за звільнення Донецька, Луганська, Криму. А зараз вони кажуть: "Ми вам допоможемо. Навіть якщо це тривала і виснажлива кампанія, ми вам допоможемо і озброєнням, і генералами, і людьми, і технологіями, і системами управління. Де ж тут песимізм?" – сказав політолог.

У цьому є оптимізм. Адже Україна налаштувалася на повну деокупацію своїх територій. А світ нас у цьому повністю підтримує",

– наголосив Солонтай.

"ЗСУ зламали ворогу хребта"

Підтримка, яку Захід надає Україні, змушує ворога скаженіти. Як зазначив політолог, росіяни мали план-мінімум: захопити Харків і Південь до Одеси, а далі зупинитися на перемир'ї.

Плани окупантів пішли шкереберть, тому що їм зламали хребта під Черніговом, Сумами, Києвом і Харковом. Зараз росіяни хочуть зберегти хоча б те, що захопили. Але навіть цього не можуть зробити,

– наголосив Солонтай.

Усе тому, що українці серйозно налаштовані звільнити окуповані території за допомогою міжнародних партнерів.

"Світ рухається у правильному напрямку"

Він додав, що західна зброя допомогла Україні стримати наступ російської армії. Тепер ЗСУ потребують тих видів озброєння, які допоможуть у майбутньому провести контрнаступальну операцію.

"Підстави для песимізму можуть бути тільки у питанні швидкості (надання зброї – 24 канал). Але ми бачимо, що світ рухається у правильному напрямку – підтримки України", – сказав Солонтай.

Олександр Солонтай розповів про агентуру росії на Заході: дивіться відео

Військова допомога від США: останні новини