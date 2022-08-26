Однак на військову місію США потрібно дивитися з позитивної точки зору. Таку думку 24 каналу висловив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.
Читайте також До зими кремль може реалізувати дві підлі цілі в Україні
У чому позитив для України
За його словами, росія хоче змусити Україну підписати перемир'я та відмовитися від деокупації наших територій. Натомість країни Заходу не тиснуть на Київ і не підштовхують до підписання миру будь-якою ціною.
"Раніше деякі наші партнери намагалися донести до Києва, що мир важливіший за звільнення Донецька, Луганська, Криму. А зараз вони кажуть: "Ми вам допоможемо. Навіть якщо це тривала і виснажлива кампанія, ми вам допоможемо і озброєнням, і генералами, і людьми, і технологіями, і системами управління. Де ж тут песимізм?" – сказав політолог.
У цьому є оптимізм. Адже Україна налаштувалася на повну деокупацію своїх територій. А світ нас у цьому повністю підтримує",
– наголосив Солонтай.
"ЗСУ зламали ворогу хребта"
Підтримка, яку Захід надає Україні, змушує ворога скаженіти. Як зазначив політолог, росіяни мали план-мінімум: захопити Харків і Південь до Одеси, а далі зупинитися на перемир'ї.
Плани окупантів пішли шкереберть, тому що їм зламали хребта під Черніговом, Сумами, Києвом і Харковом. Зараз росіяни хочуть зберегти хоча б те, що захопили. Але навіть цього не можуть зробити,
– наголосив Солонтай.
Усе тому, що українці серйозно налаштовані звільнити окуповані території за допомогою міжнародних партнерів.
"Світ рухається у правильному напрямку"
Він додав, що західна зброя допомогла Україні стримати наступ російської армії. Тепер ЗСУ потребують тих видів озброєння, які допоможуть у майбутньому провести контрнаступальну операцію.
"Підстави для песимізму можуть бути тільки у питанні швидкості (надання зброї – 24 канал). Але ми бачимо, що світ рухається у правильному напрямку – підтримки України", – сказав Солонтай.
Олександр Солонтай розповів про агентуру росії на Заході: дивіться відео
Військова допомога від США: останні новини
- 25 серпня Сполучені Штати Америки заявили, що нададуть Україні допомогу майже на 3 мільярди доларів.
- Згодом у Пентагоні повідомили, що у пакет увійдуть 6 зенітних ракетних систем (NASAMS) із додатковими боєприпасами для NASAMS, боєкомплект калібру 155 міліметрів для артилерії до 245 000 пострілів, боєкомплект калібру 120 міліметрів для мінометів до 65 000 пострілів, безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma, системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE та інша зброя
- У Пентагоні розповіли, що питання передачі Україні винищувачів перебуває на стадії обговорення. Зокрема, у відомстві зазначили, що надання Києву літаків четвертого покоління можливе лише через кілька років. Водночас у США наголосили, що вбачають своїм пріоритетом забезпечення нормального використання літаків, що вже мають ЗСУ.