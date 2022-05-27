Война может продолжаться до зимы, оккупанты закрепляются на Херсонщине, – разведка

Украина уже три месяца противостоит российской агрессии. Но, к сожалению, война не кончается. И, как отмечают в Главном управлении разведки, она может длиться до зимы.

Об этом в интервью рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий. Он отметил, что в России постараются продержаться как можно дольше, ведь впереди юбилей у Владимира Путина, если он до него доживет.

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В России хотят сделать подарок Путину

Не стоит забывать, что в России безумно привязаны к всяческим цифрам. Одна из них – 11 сентября. В этот день в стране-агрессоре единственный день голосования. И не исключено, что тогда проведут референдум на территориях, которые российские захватчики оккупировали.

Если же с 11 сентября не выгорит, то есть еще одна круглая дата. Речь идет о 7 октября. Тогда диктатору Владимиру Путину исполнится 70 лет. Поэтому не исключено, что к этому дню военные попытаются сделать ему хоть какой подарок.

Напоминаем, что раньше говорилось о достижениях перед Днем победы. Но тогда России пришлось отрешиться от ряда собственных планов. В частности, проведение "парадов" на временно оккупированных территориях.

В ГУР добавляют, что руководство России может надеяться на начало зимы. Мол, тогда начнутся морозы, и это заставит Украину наконец-то сесть за стол переговоров. Отметим, что наше государство готово к переговорам, но при условии, что российские войска отойдут на позиции, занятые ими 23 февраля.

Войну, которую он (Путин – 24 канал) хочет вести, она будет продолжительной. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции,

– подчеркивает Скибицкий.

Он также добавил, что активная фаза будет затянута. И сложно определить, продлится ли она до сентября – октября или до конца этого года.

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Тем временем кафиры закрепляются на Херсонщине.

Еще один признак того, что война будет продолжительной – усиленное закрепление российских захватчиков в Херсонской области. В ГУР отмечают, что кафиры с начала мая занялись укреплением оборонных позиций.

Причем речь идет не об одной линии обороны, а двух и даже трех. Это свидетельство того, что в России планируется остаться на территории временно оккупированной Херсонской области как можно дольше.

Еще одно доказательство этого – минирование дорог и мостов. Это позволит оккупантам не только занять оборонительные позиции, но и усложнить контрнаступление. В то же время, Скибицкий подчеркивает, что он непременно будет.

Ранее Вадим Скибицкий сообщал о том, что Россия за три месяца полномасштабной войны использовала 60% запасов своего высокоточного оружия . Причем в первые два месяца кафиры били ракетами хаотично, а сейчас ситуация изменилась. Теперь военные выбирают объект и выпускают по нему от 8 до 12 ракет совершенно разного формата.

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