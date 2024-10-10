У России не будет другого выбора: что заставит ее пойти на переговоры в 2025 году

Украина прилагает усилия, чтобы война, которую развязала Россия, закончилась как можно скорее, но на условиях справедливого для украинцев мира. Это может произойти, как отметил Владимир Зеленский, в 2025 году. Также для этого должны сложиться условия и в России.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, которое он высказал 24 Каналу, ситуация на поле боя в 2025 году может измениться в пользу Украины. К слову, президент Украины предложил партнерам определиться, как они видят завершение войны и место Украины в глобальной архитектуре безопасности.

Обратите внимание Союзники ожидают от Зеленского изменения подхода к окончанию войны, – Bloomberg

Проблемы скажутся на поле боя

В то же время Россия имеет очень большие проблемы. Сейчас они спящего характера, однако впоследствии дадут о себе знать. Сегодня россияне еще могут их решать благодаря резервам, которые имеют.

Однако по мнению российских экономистов, причем тех, что являются лояльными к кремлевской власти, этот ресурс начнет заканчиваться уже с конца зимы 2025 года,

– отметил политолог.

Соответственно в течение 2025-го Россия будет испытывать проблемы, и это начнет сказываться на поле боя.

Тогда склонность России садиться за стол переговоров будет совсем другой – не такой, как сегодня. Россияне сейчас еще настаивают на своем ультиматуме. Однако в 2025 году они могут быть вынуждены идти на переговоры, потому что у них не будет другого выхода.

Кроме того, многое будет зависеть от решений, которые, в частности, будут принимать наши партнеры, а также от помощи, которую они будут предоставлять Украине,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Отметим, что Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" заявил, что украинская Формула мира "со всеми условиями" будет готова в ноябре 2024 года. В октябре, ноябре и декабре наша страна, по словам президента, будет иметь реальный шанс "сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности". Также ситуация на фронте дает возможность сделать выбор в пользу "решительных действий для завершения войны не позднее 2025 года".