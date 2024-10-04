Байден не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке: он считает, что этого можно избежать

Ситуация на Ближнем Востоке существенно обострилась. Действующий президент США прокомментировал происходящее.

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке. Регион оказался на грани из-за нападения Израиля на Сектор Газа и Ливан и эскалации с Ираном.

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Войны можно избежать

Байден ответил на вопрос, насколько он уверен, что такую войну можно предотвратить. Он сказал, что для этого нужно сделать больше.

Насколько вы уверены, что дождя не будет? Слушайте, я не верю, что будет полная война. Я думаю мы можем этого избежать,

– отметил он.

В то же время он отметил, что для этого нужно сделать еще много. На вопрос, отправит ли он американских войск на помощь Израилю, он ответил, что США уже помогли Израилю и собираются его защищать.

На днях Иран выпустил по Израилю значительное количество баллистических ракет. Таким образом они пытались отомстить за ликвидацию лидера "Хезболлы" Насраллы.