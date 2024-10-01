Иран атаковал Израиль ракетами: где расположены эти страны на карте

Между Ираном и Израилем по прямой около 360 километров. Но эти страны не граничат. 24 Канал расскажет, где расположены Иран и Израиль и какие страны рядом.

Сообщения о том, что Иран может атаковать Израиль, появились ближе к вечеру 1 октября. Об этом написали The New York Times, мол, Тегеран атакует в течение ближайших 12 часов, с наступлением темноты. Впрочем, ракеты на Израиль полетели уже через несколько часов.

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Где расположены Иран и Израиль

Обе страны относятся к ближневосточному региону. Иран выходит на Персидский залив, а вот Израиль – на Средиземное море. Между этими странами нет общей границы: их разделяет Иордания. К северу от Израиля – Ливан и Сирия. С последней граничит Иран.

Из-за атаки, кроме Израиля и Ирана, свое воздушное пространство закрыла Иордания, что логично.

Показываем Израиль и Иран на карте: данные Google Maps

Что происходит на Ближнем Востоке

Иран запустил по Израилю более 180 ракет, их, конечно, перехватывали. В США мгновенно отреагировали и созвали срочное совещание из-за атаки. В Белом доме пообещали "пересмотреть статус подготовки США, чтобы помочь Израилю защищаться от атак и защитить персонал США в регионе".

Впоследствии стало известно, что Байден приказал американским военным помогать в обороне Израиля от атак Ирана и сбивать ракеты, нацеленные на Израиль. Он наблюдает за ситуацией вместе с Камалой Харрис.

Обломки или собственно ракеты падали в Тель-Авиве, вблизи Мертвого моря, на юге и в регионе Шарон, а также на территории Палестинской автономии. Ударом была повреждена школа. Есть данные о первых раненых из-за обломков, также у некоторых острая реакция на стресс.

Иран закрыл свое воздушное пространство, ожидая встречную атаку, но предупредил: если Тель-Авив ответит на удар, ответ Тегерана будет "более сокрушительным и разрушительным". Но в ЦАХАЛе ответили, что израильские военные нанесут удары по всему Ближнему Востоку.