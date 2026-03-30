Без России не обошлось: какую болезненную потерю понесли США на Ближнем Востоке

Страны Персидского залива подписывают контракты с Украиной, а Владимир Зеленский совершил успешный визит на Ближний Восток. При этом война США с Ираном продолжается, а американские военные понесли очень обидные потери.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что нашим дипломатам важно развивать отношения с партнерами. Особенно важно, чтобы в ответ они уменьшили свое сотрудничество с Россией.

Какую серьезную потерю понесли США?

Известно, что Объединенные Арабские Эмираты были своеобразным хабом для России в том, что касается поставок дорогих вещей, автомобилей, брендовой одежды. Также через ОАЭ могли проходить товары двойного назначения. Понятно, что в один момент остановить все это не удастся, но нужно хотя бы уменьшать эти количества.

Украина может апеллировать к тому, что в нашем регионе есть зло в виде России, а в их – в виде Ирана. Они между собой союзники, помогают друг другу. Россия способствует иранским ударам по объектам на Ближнем Востоке, предоставляет им разведданные, показывает, как обходить ПВО,

– сказал Иван Ступак.

Более того, Иранцы начали истощать ПВО стран Персидского залива. Они отправляют ракеты, которые при взрыве распадаются на несколько частей, но внутри пустые. Это кластерный боеприпас, но без боевой части.

Такие ракеты летят, оставляют яркий след в небе, но когда за ними отправляют перехватчики, то становится понятно, что нечего перехватывать. Поэтому системы противовоздушной обороны за миллионы долларов используют зря.

И второе – это действительно неприятный момент для американцев. На днях на аэродроме в Саудовской Аравии они потеряли самолет дальней разведки в результате удара баллистической ракетой по аэродрому. Здесь точно не обошлось без помощи России,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Речь идет о большом самолете AWACS. Всего у американцев их есть 16. Еще один важный нюанс заключается в том, что он стоял не на парковочной площадке, а на рулевой дорожке. То есть о нем кто-то рассказал иранцам.

"Его не могли просто так увидеть, вычислить, а четко знали, куда именно бить. Поэтому без России точно не обошлось", – подытожил Иван Ступак.

