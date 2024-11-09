"Опыт Украины бесценен": Залужный назвал основную стратегию победы в будущем

Валерий Залужный принял участие в международном семинаре, организованном для обсуждения стратегических оборонных перспектив. Там состоялось обсуждение готовности к вызовам 2030 года и расширения возможностей НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на экс-главнокомандующего, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

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Война на истощение и стратегия победы

Так, Валерий Залужный заметил, что благодаря опыту Украины в современной войне, он очертил логику развития технологий на поле боя, производства и инноваций.

Главным результатом развития технологий очевидно могло бы быть восстановление способности проводить эффективные наступательные операции оперативного и стратегического уровней. Но, революция военных технологий на основе беспилотных систем и искусственного интеллекта скорее всего будет направлена на уничтожение стратегической военной и гражданской инфраструктуры по всей территории страны,

– указывает Залужный.

По мнению посла Украины, технологическая революция создает идеальные условия для войны на истощение, а стратегия будет направлена на истощение ресурсов и возможностей противника.

"Итак, этот вывод дает возможность осознать основную и вероятно единственную стратегию победы в будущем – формированию системы "жизнестойкости" страны, – указывает Залужный.

Как указывает экс-глава, опыт полученный нашей страной, являются бесценными для всех союзников, ведь они помогают понять, какой будет оборона в ближайшем будущем.

