Роботы и дроны вместо пехоты: НАТО готовит план обороны и безлюдную передовую линию вдоль границы с РФ
- НАТО планирует создать Eastern Flank Deterrence Line, интегрированную систему обороны с сенсорами, дронами и роботизированными системами вдоль границ с Россией и Беларусью.
- Проект предусматривает быстрое размещение материальных резервов на восточном фланге, использование автоматизированных систем и повышение оперативной эффективности с помощью единой информационно-командной сети.
- 1"Безлюдная" передовая: сенсоры, дроны и роботы вместо пехоты
- 2Объединенная система управления: облако данных и ИИ на службе НАТО
- 3Склады и резервы на границе: чтобы не возить с другого конца Европы
- 4Траншеи и "зубы дракона": какова роль традиционных укреплений?
- 5От Финляндии до Черного моря: единый фронт сдерживания
- 6Цена вопроса и перспективы до 2027 года
В январе 2026 года немецкое издание Welt am Sonntag впервые обнародовало детали нового высокотехнологичного плана обороны НАТО вдоль границ с Россией и Беларусью. Речь идет о концепции под названием Eastern Flank Deterrence Line (Линия сдерживания восточного фланга, EFDL) – фактически "умную" оборонительную полосу, насыщенную сенсорами и роботизированными системами. Этот проект является частью масштабного пересмотра подходов Альянса к сдерживанию России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, делая ставку на дроны, автоматику и сетевые технологии вместо массового развертывания пехоты.
Подготовка к такому шагу продолжалась с осени 2025 года. Именно тогда, в октябре, в Брюсселе военным представителям всех 32 государств НАТО был презентован документ объемом 4,4 тысячи страниц с обновленной концепцией обороны восточных рубежей. Официально она получила название "Eastern Flank Deterrence Line" и была согласована с командованием НАТО в Европе (SHAPE). Новый план акцентирует центральную роль беспилотников, автономных систем и значительно большего – более тяжелого – вооружения на восточном фланге НАТО. Иными словами, Альянс переходит от стратегии пассивного сдерживания к активной обороне, опираясь на технологии, чтобы сделать агрессию противника максимально сложной и затратной с первых же минут возможного нападения.
Во второй половине января бригадный генерал Бундесвера Томас Леовин, занимающий должность заместителя начальника штаба по операциям в Объединенном сухопутном командовании НАТО (Izmir, Турция), впервые публично рассказал о новой концепции обороны. По его словам, на переднем крае планируется создать практически безлюдную "горячую зону", где первичное столкновение с врагом будет происходить не ценой жизней солдат, а за счет работы высокотехнологичной инфраструктуры. Леовин объяснил Welt am Sonntag, что речь идет о многоуровневой автоматизированной полосе обороны, насыщенной сенсорами и роботизированными системами, которая сначала должна обескровить наступление противника, замедлить его и выиграть время для развертывания основных сил НАТО.
"Безлюдная" передовая: сенсоры, дроны и роботы вместо пехоты
Концепция EFDL предусматривает несколько эшелонов обороны.
- Первый рубеж – это плотная сеть разведки и наблюдения. Вдоль границ развернут множество сенсоров: стационарные и мобильные радары, оптические и акустические датчики, инфракрасные камеры, а также беспилотные летательные аппараты различных типов.
В наблюдательную сеть также войдет информация со спутников, самолетов раннего предупреждения (AWACS) и даже наземных роботов-"собак", которые могут выполнять разведывательные задачи. Все эти системы интегрируются в единую цифровую сеть и непрерывно отслеживают ситуацию на несколько тысяч километров впереди, фиксируя малейшие движения или признаки подготовки к атаке со стороны противника. Сенсоры будут расположены "на земле, в воздухе, в космосе и киберпространстве", и в случае обнаружения угрозы автоматически оповещать все страны НАТО в режиме реального времени.
- Второй рубеж обороны – это собственно "активная" зона автоматизированной защиты, своеобразная буферная полоса, которая должна замедлить и ослабить врага еще до контакта с основными силами НАТО. Как пояснил ген. Леовин, как только сенсоры обнаружат вражеские силы или технику, в действие будут вступать дистанционно управляемые и автономные системы: ударные дроны, полуавтономные боевые машины, наземные роботизированные комплексы, а также автоматизированные системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Они способны самостоятельно открывать огонь или применять другие средства поражения по противнику. Например, могут быть задействованы перехватчики дронов, наземные роботизированные турели, мобильные огневые платформы. Цель этого эшелона – сорвать стремительный прорыв врага, нанести ему потери и выиграть драгоценное время, не подвергая сразу на риск жизни солдат НАТО.
Важно, что, несмотря на высокий уровень автоматизации, решение о применении летального оружия будет принимать человек. НАТО специально подчеркивает: новая система не означает "розгуманизацию войны" – контроль над тем, когда и как открывать огонь, остается за человеком в соответствии с международным правом и этическими нормами. Роботы и дроны должны выполнять роль первой линии защиты, но "последнее слово" – за офицерами.
Другими словами, речь идет о максимально безлюдной, но не полностью автономной зоне обороны. Это компромисс между эффективностью технологий и необходимостью сохранить ответственность человека за применение оружия.
Российский дрон в Польше в сентябре 2025-го / Фото Dariusz Stefaniuk / REPORTER
Такой подход родился из опыта войны в Украине. Огромное количество дронов и роботизированных систем, применяемых сегодня, доказывают эффективность технологий для сдерживания превосходящих сил противника. Европейские военные также учли проблему нехватки живой силы: по оценкам экспертов, во многих армиях
НАТО не хватает личного состава, чтобы сплошь прикрыть 1500-километровую восточную границу людьми. Автоматизированные линии обороны решают эту проблему – они выступают мультипликатором сил, что позволяет компенсировать нехватку батальонов за счет "умных" машин.
Как писало издание War on the Rocks, новые оборонительные рубежи НАТО – это не линия Мажино, за которой будут прятаться войска, а "цифровой щит", нашпигованный сенсорами, что наоборот позволит войскам действовать активнее. Машины берут на себя основной удар и статическую оборону, сохраняя самый ценный ресурс – жизни и боеспособность солдат – для решающего контрнаступления по уже ослабленному врагу.
Объединенная система управления: облако данных и ИИ на службе НАТО
Ключевой особенностью нового проекта является единая информационно-командная сеть НАТО,, обеспечивающая полную ситуационную осведомленность и координацию огня в реальном времени. Данные от всех сенсоров и разведструктур будут стекаться в командные центры Альянса практически мгновенно. Для обработки этого огромного потока информации НАТО уже привлекает современные облачные платформы на основе искусственного интеллекта.
В частности, Альянс принял решение использовать систему Palantir Maven Smart System (MSS) – программный комплекс, способен интегрировать и анализировать разведданные из различных источников (беспилотники, спутники, радары, наземные сенсоры и т.д.) и быстро выдавать команды для поражения целей. Эта система была закуплена в 2025 году по ускоренной процедуре, что стала одной из самых быстрых закупок в истории НАТО. По словам генерала Кристофера Донагью, командующего армии США в Европе, интеграция Palantir MSS дает возможность военным командирам оперативно обрабатывать массивы данных и принимать решения значительно быстрее, чем раньше.
НАТО фактически создает "цифровой хребет" своей обороны, который свяжет вместе национальные системы разных стран в единое целое., В практическом измерении это означает что любое движение врага, обнаруженное сенсорами на передовой, мгновенно будет отображаться на экранах штабов НАТО от Польши и Литвы до Брюсселя.
ИИ-система сможет самостоятельно распознать тип угрозы – скажем, рой дронов или колонну танков – и предложить оптимальные средства реагирования. Автоматически могут передаваться целеуказания ближайшим огневым средствам: зенитным комплексам, артиллерии, ударным беспилотникам. Также сеть будет координировать между собой все элементы защиты: от радаров и систем РЭБ до истребителей воздушного прикрытия. В НАТО отмечают, что такая скорость обмена данными и реагирования критически важна, чтобы опередить противника.
Как показывает опыт Украины, успешное противодействие дронам и ракетам невозможно без централизованной автоматизированной системы управления – человек физически не успевает отдать все приказы, особенно когда атака массированная. Новый цифровой мозг обороны Альянса должен эту проблему решить.
По данным Defense News, уже проводятся учения и эксперименты по интеграции подобных систем. К примеру, осенью 2025 года корпус ПВО армии США в Европе тестировал, как EFDL может объединить системы противодействия дронам разных стран в единую сеть. В Польше и Румынии уже разворачивают новые американские антидронные комплексы (система Merod от стартапа Project Eagle), обучению работы с которыми уделяют особое внимание. Эти комплексы позволяют относительно дешево сбивать вражеские беспилотники – в отличие от дорогих зенитных ракет, стоимость которых в разы больше цели.
Подобные технологии планируют масштабировать вдоль всей восточной границы Европы – от Балтии до Черного моря. Это не только повысит эффективность обороны, но и решает так называемую "дилемму стоимости": когда дешевый дрон противника заставляет тратить на него гораздо более дорогой боеприпас ПВО. Теперь НАТО хочет вооружиться системами, которые позволят сбивать рои дронов малыми средствами и в больших количествах, как того требует современный военный опыт.
Склады и резервы на границе: чтобы не возить с другого конца Европы
Еще один весомый элемент нового плана – наращивание материальных резервов непосредственно на восточном фланге. НАТО сделало выводы из первых месяцев войны в Украине, когда логистика и подвоз боеприпасов стали одним из решающих факторов. Теперь Альянс намерен заранее накопить значительные запасы оружия, амуниции и горючего в прифронтовых государствах, чтобы в случае внезапного кризиса не терять время на транспортировку с тыловых баз в Западной Европе.
По словам Левина, в приграничных с Россией странах НАТО будут размещены гораздо большие, чем раньше, склады вооружений и боеприпасов. Речь идет, частности, о специальных резервах для быстрого пополнения боекомплектов автоматизированных систем обороны на переднем крае, а также о базах техники для оперативного развертывания подкреплений из основных сил Альянса.
По информации The Guardian, Польша уже активно идет по этому пути: она создает логистические хабы в каждой пограничной гмине, где хранится техника и средства для блокирования границы – их можно развернуть в течение нескольких часов. Фактически это тайники с противотанковыми ежами, минными заграждениями, инженерным оборудованием, что сразу готово к использованию.
Одновременно союзники наращивают передовое базирование тяжелой техники. Например, в Польше, Румынии, странах Балтии уже сейчас формируется так называемый prepositioned stock – резерв танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО, которые находятся вблизи потенциального театра военных действий. В случае угрозы они могут быть задействованы немедленно, без ожидания прибытия основных сил из Западной Европы или США.
Это соответствует новой стратегии НАТО – deterrence by denial, то есть сдерживание путем немедленного отражения нападения, а не отступления с последующим отвоеванием территорий. Чтобы не допустить даже временной оккупации приграничных регионов, оборонцы на месте должны иметь все необходимое с первого дня войны.
В польском правительстве прямо заявляют, что уроки Украины показали важность запасов. Польша, которая традиционно ощущает угрозу с Востока, наращивает свой арсенал невиданными темпами. Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о подписании контракта на "самую большую систему противодействия дронам в Европе". Стоимость этого проекта – более 2 млрд евро, и он станет составляющей так называемого "дронового щита" Польши на восточной границе. Финансируется инициатива частично из фондов ЕС, в частности через программу SAFE, направленную на усиление безопасности Европы.
Интересно! Министерство обороны Польши заключает контракт на поставку многоцелевой системы противодействия беспилотникам San – договор будут подписывать консорциум Польской Группы Зbrojeniowej (PGZ) и норвежской Kongsberg. По словам министра обороны Косиняка-Камыша, San – "первая такого типа инновационная многоцелевая система в Европе", и в ее создании будут доминировать польские компании (в частности PIT Radwar, Zakłady Mechaniczne Tarnów и частная APS); планируется также софинансирование из фонда ЕС SAFE.
Система разработана как набор инструментов для выявления и нейтрализации большого количества дешевых беспилотников – задача, что стало приоритетным после ночного проникновения российских ударных дронов в воздушное пространство Польши 9–10 сентября прошлого года. Для этого San сочетает различные сенсоры (радар, камеры, акустические датчики) и методы поражения (от глушения связи до физических средств), что делает противодействие экономически более эффективным чем применение дорогих ракетных средств.
Одновременно Варшава реализует масштабный план фортификации сухопутных рубежей – проект East Shield ("Восточный щит"). На него выделено около 10 млрд злотых (примерно 2,5 млрд долларов)). "Восточный щит" включает систему инженерных заграждений, укреплений и оборонительных позиций вдоль границ с Беларусью и российским Калининградом, предназначенных замедлить и усложнить возможное вторжение.
По данным War on the Rocks, подобного масштаба инвестиций в оборону не было со времен Холодной войны. И Польша не единственная: страны Балтии строят свою Baltic Defense Line, Финляндия устанавливает новые заграждения на границе с РФ, а Европейский Союз развернул инициативу так называемой "стены дронов" вдоль восточных рубежей блока. Все эти усилия координируются с рамочным планом НАТО, чтобы соединить национальные оборонные проекты в единую сеть сдерживания.
Траншеи и "зубы дракона": какова роль традиционных укреплений?
Хотя акцент делается на высоких технологиях, Альянс не собирается отказываться и от проверенных временем средств инженерной обороны. Генерал Леовин подтвердил, что вдоль границ планируется обустроить эшелонированные заграждения: противотанковые рвы, бетонные пирамиды ("зубы дракона"), эскарпы (искусственные насыпи), колючая проволока, минные поля и другие препятствия.
Их задача – направить потенциальное наступление врага на выгодные для защитников направления, замедлить колонны бронетехники и заставить противника тратить время на проделывание проходов. Это покупает дополнительные часы и дни, необходимые НАТО для подтягивания резервов и развертывания основных сил в нужных секторах фронта.
Современные инженерные заграждения уже активно устанавливаются. Например, Эстония, Латвия и Литва возводят новые заградительные линии на границе с Беларусью и Калининградской областью России – где-то это заборы и рвы для сдерживания диверсионных групп, где-то – укрепленные позиции для противотанковых расчетов. Финляндия после вступления в НАТО начала строить забор на части границы с Россией (планируется не менее 200 километров современного ограждения) – опять же, чтобы усложнить внезапное вторжение и потоки мигрантов, которых может направить Москва как гибридную угрозу.
В самом НАТО отмечают, что физические барьеры – это лишь составная часть комплексной обороны. Они станут гораздо более эффективными в сочетании с электронными сенсорами и огневыми средствами. Классическая проблема прошлых "линий обороны" – их обход или пролом в одном месте – теперь решается благодаря тотальной прозрачности фронта: если где-то противнику и удастся прорвать инженерные заграждения, автоматика сразу зафиксирует прорыв и наведёт туда все доступные огневые средства.
Такой "динамический подход" к обороне выгодно отличает EFDL от печально известной линии Мажино, которую часто вспоминают скептики. Те старые фортификации были статичны и обречены, когда враг их обошел. Зато новая система НАТО гибкая и живучая: она сочетает датчики и пушки, бетон и микрочипы, людей и роботов в единый организм, способный быстро реагировать на обход или прорыв. К тому же, сетевой характер обороны позволяет командованию мгновенно перераспределить ресурсы – если противник сосредотачивается на определенном участке, туда направляются резервы с других направлений, пока беспилотники и мины сдерживают его на подступах.
Справочно! Линия Мажино - это система французских фортификаций, построена в 1930-х годах вдоль границы с Германией и частично с Италией для сдерживания возможного нападения после Первой мировой войны. Она состояла из подземных укреплений, артиллерийских фортов, казематов, бункеров и разветвленной инфраструктуры с железными дорогами и хранилищами, рассчитанной на длительную оборону.
Во время Второй мировой войны линия не выполнила стратегической роли: в 1940 году немецкие войска обошли ее через Бельгию и Арденны, что сделало Мажино символом дорогой, но негибкой оборонительной доктрины, не приспособленной к маневренной войне.
От Финляндии до Черного моря: единый фронт сдерживания
Новая линия обороны протянется вдоль всей границы НАТО с Востока. Если говорить конкретно, речь идет обо всей сухопутной границе с Россией и Беларусью: от северных лесов Финляндии, через Эстонию, Латвию, Литву, до польских границ с Беларусью и Калининградской обл. РФ. Именно эти направления рассматриваются как потенциально уязвимые и такие, где может произойти внезапная атака или провокация.
После вступления Финляндии (и вскоре, вероятно, Швеции) в НАТО восточный фланг Альянса значительно расширился, и задача – объединить его в единую интегрированную систему сенсоров, препятствий, связи и огневого прикрытия. Фактически НАТО хочет превратить разрозненные национальные оборонные планы в сплошной щит от Балтийского до Черного моря. Это не одна сплошная "стена" – это сеть, покрывающая опасные направления и может гибко усиливать нужные участки.
Отдельный вызов – Сувалкский коридор, узкий участок польско-литовской границы между Беларусью и Калининградом, который является "ахиллесовой пятой" НАТО. Именно здесь в случае конфликта российские и белорусские войска могли бы попытаться отрезать страны Балтии от остальных союзников. Новый план уделяет особое внимание этому региону – от его плотного мониторинга в режиме 24/7 до заблаговременного размещения там противотанковых резервов, инженерных заграждений и мобильных групп реагирования.
Аналогично усиливается и так называемый "Северный коридор" – район финско-российской границы, где рядом с Мурманском базируется Северный флот РФ. В случае угрозы там готовы перекрывать дороги и мосты, заминировать ключевые направления и применять системы ПВО для прикрытия от ракет с Баренцева моря.
Важно отметить, что инициатива EFDL тесно связана и с европейскими оборонными проектами, в частности с программой ЕС "Drone Wall". После серии российских беспилотных провокаций – когда в сентябре 2025 года десятки вражеских дронов залетели в воздушное пространство Польши, Румынии, стран Балтии – и в НАТО, и в Евросоюзе одновременно заговорили о необходимости эффективной "стены" против дронов.
В Брюсселе эту идею отнесли к приоритетным: по словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, создание системы радаров, акустических датчиков и перехватчиков для защиты от дронов на восточном фланге – "неотложная задача" для ЕС. НАТО же пошло еще дальше, расширив концепцию до полноценной многослойной зоны сдерживания. В результате проекты дополняют друг друга: европейская "дроновая стена" интегрируется в архитектуру EFDL, обогащая ее дополнительными сенсорами и средствами поражения, а опыт Украины в борьбе с дронами становится общим достоянием союзников.
Цена вопроса и перспективы до 2027 года
Сейчас общая стоимость развития Eastern Flank Deterrence Line еще не называется – многое зависит от конкретных проектов в каждой стране и от того, насколько быстро союзники будут готовы вкладывать средства. Однако понятно, что суммы идут на десятки миллиардов долларов.
Только польский компонент (инженерные сооружения "Восточного щита" и система противодействия дронам) суммарно оценивается примерно в 2,5 млрд долларов вместе с 2 млрд евро. Балтийские страны и Финляндия планируют потратить сопоставимые средства на укрепление своих рубежей. Например, Эстония в 2023 году уже выделила более 100 млн евро на интеллектуальную систему наблюдения границы и строит 115 км заграждений на границе с РФ.
Литва с 2022 года возвела сотни километров колючей проволоки на границе с Беларусью и закупила современные системы ночного видения и дроны-разведчики для пограничников. Все эти локальные инициативы теперь будут объединены и усилены в рамках общего плана НАТО.
Сами союзники настроены амбициозно: по данным Welt am Sonntag, НАТО стремится реализовать EFDL в максимально возможном объеме уже к концу 2027 года. Этот срок подтвердил и ген. Леовин, отметив, что 2027-й – целевая дата, если позволят финансирование и логистика. Времени немного, следовательно темпы работы высокие. В течение ближайших двух лет будут продолжаться испытания отдельных компонентов (некоторые – в полевых условиях, как упомянутый Merod против дронов в Польше и Румынии), согласование стандартов связи между странами, обучение персонала.
Одна из ключевых задач – обеспечить надежную и защищенную связь между всеми элементами системы, которая выдержит возможные киберудары и глушение со стороны противника. Также странам придется нарастить производство нужных компонентов: датчиков, беспилотников, боеприпасов. Есть признаки, что оборонная промышленность Европы уже "проснулась": выпуск артиллерийских снарядов вырос в шесть раз по сравнению с 2022-м, открываются новые заводы по производству дронов и тому подобное. Однако эти усилия еще на начальной стадии, и их надо поддерживать финансово.
В итоге, восточный фланг НАТО превращается в высокотехнологичный щит, призванный обезопасить Европу от повторения украинского сценария. Линия EFDL – не о том, чтобы "воевать вместо Украины", а о том, чтобы Москва не решилась проверить прочность Альянса силой. Президент Зеленский предупреждал осенью 2025 года: Россия теоретически может попытаться атаковать страны НАТО еще до завершения войны против Украины, открыв новый фронт, чтобы компенсировать свои неудачи.
В НАТО, кажется, к таким угрозам относятся серьезно. Новый оборонный план должен гарантировать, что любая агрессия с Востока захлебнется в первые же часы, встретив стену сенсоров, стальных "ежей" и высокоточных ударов. И хотя ни одна оборона не бывает абсолютно непроницаемой, похоже, что Европа учится сдерживать врага на скорости современной войны. Eastern Flank Deterrence Line – это попытка объединить лучшие военные инновации последних лет и классическую оборонную мудрость.
Если замысел удастся, восточная граница НАТО больше не будет выглядеть уязвимым местом – наоборот, он станет высокотехнологичным полигоном, где агрессора встретят роботы и ракеты еще до того, как появятся первые солдаты.
Частые вопросы
Что такое Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) и какова его цель?
Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) - это новый высокотехнологичный план обороны НАТО вдоль границ с Россией и Беларусью. Его цель заключается в создании умной оборонительной полосы, насыщенной сенсорами и роботизированными системами, чтобы сдерживать агрессию противника, делая ее максимально сложной и затратной с первых минут возможного нападения.
Какие технологии используются в новой системе обороны НАТО?
В новой системе обороны НАТО используются беспилотники, автономные системы, сенсоры, роботизированные комплексы, а также современные облачные платформы на основе искусственного интеллекта. Все эти системы интегрируются в единую цифровую сеть для обеспечения полной ситуационной осведомленности и координации огня в реальном времени.
Как НАТО планирует обеспечить быструю реакцию на угрозы на восточном фланге?
НАТО планирует обеспечить быструю реакцию на угрозы на восточном фланге путем создания единой информационно-командной сети, которая позволит мгновенно отслеживать движение врага и синхронизировать все элементы защиты. Это включает автоматизированные системы, которые могут принимать решения быстрее человека, и развертывание материальных резервов непосредственно на восточном фланге.
Как новый оборонный план НАТО направлен на уменьшение риска для жизни солдат?
Новый оборонный план НАТО направлен на уменьшение риска для жизни солдат путем создания практически безлюдной 'горячей зоны' на переднем крае, где основную роль будут играть высокотехнологичные сенсоры и роботизированные системы. Эти системы, включая беспилотники и наземные роботизированные комплексы, будут первыми сталкиваться с врагом, замедляя его наступление и выигрывая время для развертывания основных сил НАТО. Решение о применении летального оружия будет оставаться за человеком, сохраняя контроль в соответствии с международным правом и этическими нормами.
Какие основные компоненты составляют структуру обороны Eastern Flank Deterrence Line?
Структура обороны Eastern Flank Deterrence Line состоит из нескольких основных компонентов: плотной сети разведки и наблюдения, включающей стационарные и мобильные радары, сенсоры, спутники и дроны; активной зоны автоматизированной защиты, которая замедляет врага с помощью автономных систем; интегрированной командной сети для координации огня в реальном времени; и материальных резервов на восточном фланге для быстрой поддержки обороны.