Война не помешает: в Одесской области обручились спасатель и учительница – волшебное фото
Источник:телеграмм ГСЧС
Началась третья неделя героической борьбы против российских захватчиков. Однако даже война не может помешать планам влюбленных. Так, в городе Белгород-Днестровский поженилась еще одна пара – сотрудник ГСЧС и учительница.
Жених работает водителем-спасателем. В свою очередь, его любимая – зауч в школе.
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Для молодоженов из города Белгород-Днестровский 11 марта стало самым счастливым и трогательным днем, ведь они поженились.
Теперь – семья Тимошиных. Познакомились еще год назад, в социальных сетях, на фоне пика коронавируса (как мы тогда думали – страшная беда). Планировали жениться уже давно, даже подали заявление, но пришла война,
– рассказали в ГСЧС.
Однако никакие обстоятельства не помешали созданию новой семьи, ведь любовь всегда побеждает. В ГСЧС подытожили, что вот что значит любовь по-украински.
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