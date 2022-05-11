Война не поставила жизнь на паузу: от чего не смогли отказаться украинцы

Война оказала негативное влияние на украинскую экономику. В конце марта в правительстве заявили о сокращении ВВП по меньшей мере на 35%, да и общий ущерб от вторжения РФ составил триллион долларов. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Тем не менее, есть хорошая новость: малые и средние предприниматели начинают возобновлять работу. Этому способствует и внутренняя миграция из горячих точек в более спокойные регионы Украины, а также постепенное возвращение людей в деоккупированные города.

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Мы каждый день видим миллионы запросов: от перевозок до парикмахерских услуг для людей и даже животных. Чтобы удовлетворить все больший спрос, бизнесу следует понимать: где выгоднее взять в аренду помещения, какие цены, сколько есть предложений сейчас и где их искать. Расскажу, чем сейчас живет рынок коммерческой недвижимости.

Красота и здоровье для украинцев – на первом месте

За два месяца войны украинцы в сравнительно спокойных регионах научились адаптироваться к условиям военного времени и "вплетать" свои ежедневные привычки в новую реальность: пить кофе в любимом кафе, следить за внешним видом или даже делать ремонт в доме. Кстати, а вы уже составили свой список любимых мест, которые посетите в первую очередь?

Большинство людей уже в марте и апреле искали на OLX услуги в сфере красоты и здоровья – более 660 тысяч поисков. Среди них популярными стали массаж и маникюр: 262 тысячи и 170 тысяч кликов. Также в тройку необходимых процедур добавилось наращивание ресниц. Мы насчитали около 82 тысяч таких запросов.

Следующими востребованными услугами стали "Ремонт и обслуживание техники" и "Строительство, ремонт и уборка" – по 360 тысяч и 209 тысяч запросов в каждой сфере. Помощь в перевозке искали почти 94 тысячи раз, чаще всего – аренду автомобиля или грузовой и пассажирский трансфер. К примеру, для возвращения в Украину или доставки гуманитарной помощи. А как насчет самих предпринимателей?

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Больше всего бизнесы нуждаются в складских помещениях

Украинские предприниматели тоже понемногу возвращаются к привычным темпам работы. По опросу Европейской Бизнес Ассоциации, количество неработающих компаний существенно уменьшилось и составляет лишь 26% (в марте этот показатель был 42%).

Самый большой выбор коммерческой недвижимости в столице, а самая выгодная цена аренды – в Полтаве

Соответственно, возобновляется запрос на коммерческую недвижимость. Так, только за март-апрель украинцы 74 тысячи раз искали аренду квадратных метров для работы. Наибольшая потребность в– количество поисков в марте и апреле составило 17 тысяч. Следующие по популярности типы коммерческой недвижимости – этосвободные метры искали по 9 тысяч раз.

Рост спроса на услуги – это однозначный "зеленый свет" для тех, кто возобновляет работу или давно планировал арендовать помещение для собственного дела. Мы проанализировали, что самый большой шанс найти свободную площадь в Киеве, Львове и Днепре.

Так, в столице только в апреле разместили более 3,6 тысячи объявлений с коммерческими помещениями. В городе Льва уже сейчас можно выбрать помещение из 2,2 тысячи вариантов. Наибольшее количество предложений приходится на центральные районы: Галицкий и Франковский. В Днепре из 2 тысяч объявлений об аренде чаще всего предлагают коммерческую недвижимость в Центральном и Соборном районах.

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Что касается расценок, то, например, в западных регионах стоимость коммерческой недвижимости выросла примерно на 500 – 1000 гривен. В Ивано-Франковске арендовать площадь для работы можно в среднем за 7 500 гривен в месяц, в Ужгороде – за 7 000 гривен в месяц, а во Львове – примерно за 9 000 гривен в месяц.

В Киеве средняя стоимость аренды снизилась почти на 5 000 гривен в месяц, в Одессе – на 2 500 гривен в месяц. Выгоднее всего арендовать помещение в Полтаве, где средняя стоимость месячной аренды в апреле составляла 1 500 гривен.

Сравнение средней стоимости аренды коммерческой недвижимости в разных городах Украины

Почему арендовать помещение стоит сейчас

Несмотря на то, что война продолжается, украинцы учатся жить в новых условиях и приспосабливаться к реальности военного времени. Спрос на привычные услуги оживает, больше всего людям хочется заботиться о внешнем виде и здоровье. Это положительный сигнал для мастеров бьюти-индустрии, которые сомневаются, стоит ли сейчас возобновлять привычную деятельность.

Еще один аргумент в пользу аренды – это то, что предпринимателям следует перевезти свою продукцию в более безопасные и свободные складские помещения. Это позволит продолжать торговлю, тем более что онлайн-шопинг сейчас на пиковом уровне. Уже на третьей неделе апреля украинцы заказали товаров на сумму 100 миллионов гривен, что на 19% больше по сравнению с 2021 годом!

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Для тех, кто задумывается, где же искать помещение, я отвечу на языке фактов: лучшее соотношение "спрос/предложение" демонстрирует столица. В Киеве снизилась стоимость аренды и доступно наибольшее количество свободных квадратных метров по сравнению с другими регионами.

В Днепре тоже высокая вероятность удачно найти рабочую площадь: в городе много предложений, а средняя цена аренды – одна из самых низких в Украине. А вот бизнесам, которые нуждаются в свободном складе или МАФе, советую обратить внимание на Волынь. Здесь самые низкие цены на эти виды коммерческой недвижимости – примерно 2 000 гривен в месяц.

В заключение добавлю, что общая картина на рынке недвижимости остается благоприятной для украинских бизнесов. Так что мое предложение для предпринимателей – продолжайте работать. А мы поможем, потому что страна без вас никак!

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